Migranti | Merkel | “Non possiamo lasciare soli i Paesi con più arrivi | se non c’è accordo

Tsipras tende la mano a Merkel : "Pronto a riprendere i Migranti dalla Germania" : La Grecia è pronta a un accordo con la Germania per riprendersi i migranti dei movimenti secondari. Lo scrive il Financial Times, che ha intervistato il premier greco Alexis Tsipras e in prima pagina titola "Tsipras segnala il suo sostegno alla Merkel con la disponibilità a riprendersi i richiedenti asilo"."In un'intervista con il Ft - scrive il quotidiano - Alexis Tsipras ha detto di essere aperto a un accordo speciale con Berlino ...

Merkel : «Migranti - senza accordo Ue avanti con i volenterosi» : Saranno due giorni lunghi e complicati quelli del vertice europeo a Bruxelles. Al centro il tema dell'immigrazione con un'agenda che dà l'inizio dei lavori alle 15, quando...

Merkel : senza accordo a 28 sui Migranti avanti con volenterosi : "Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3". Lo ha detto Angela Merkel parlando al Bundestag, in vista del consiglio europeo di oggi.La cancelliera ha anche sottolineato che "chi chiede asilo non può scegliersi il Paese in cui chiederlo". Quindi ha aggiunto: "fino a quando su tutto questo non ci sarà un consenso a 28 andremo ...

Oggi il Consiglio Ue sui Migranti. Merkel : “Senza accordo avanti con coalizione di volenterosi” : «Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3». Angela Merkel parlando al Bundestag, detta i punti chiave in vista del Consiglio europeo di Oggi dedicato all’emergenza migranti. La cancelliera ha anche sottolineato che «chi chiede asilo non può scegliers...

Consiglio Ue sui Migranti - Conte : “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo : Angela Merkel si presenta col governo a pezzi : Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui migranti “sono in gioco i valori dell’Europa unita“. Al Consiglio europeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppe Conte e dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del Consiglio “inadeguato”. Ma la ...

Migranti - perché è Angela Merkel il miglior alleato di Salvini e degli interessi italiani in Europa : Tutti i paesi Ue vogliono rinnovare il regolamento Dublino. Il problema è capire come:?aumentare gli obblighi di solidarietà o rifiutare la ridistribuzione. L’Italia sarebbe avvantaggiata dalla prima opzione, promossa da Angela Merkel. Eppure si schiera per la seconda:?quella sponsorizzata dal blocco di Visegrad, dall’Austria e «dall’altra Germania» di Horst Seehofer, il ministro degli Interni che osteggia la Cancelliera...

Ora l'Austria rimanda in Italia i Migranti respinti dalla Merkel : Linea dura. Non è solo uin Italia che tira un'altra aria. Anche a Vienna il cancelliere austriaco Sebastian Kurz sta imponendo una sterzata alle misure contro l'immigrazione clandestina. Dal primo luglio l'Austria avrà la presidenza di turno dall'Unione europea ed è fermamente decisa a imporre questa linea di fermezza a tutti i Paesi membri. La ricetta, anticipata già nei giorni scorsi dal ministro della Cultura Gernot Bluemel, è semplice: ...

Non solo i Migranti : anche la riforma dell'Eurozona targata Merkel-Macron spacca l'Ue : Rischia di infrangersi contro il muro anche l'altro grande pilastro del "patto" di Meseberg stipulato da Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Quello che ormai era chiaro da diversi giorni è stato formalizzato dal presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno nella lettera che ha inviato al presidente del Consiglio Ue Donald Tusk in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: "I governi sono divisi sulla condivisione dei rischi e sull'esposizione dei ...

Migranti - piano Conte mette a rischio Merkel : Come scrive il quotidiano della City, le prospettive della carriera politica della Merkel sono crollate dopo che il primo ministro italiano Giuseppe Conte ha chiesto all'UE di rivedere il proprio ...

Summit Ue sui Migranti - Merkel : “Paesi d’ingresso non siano soli. Dobbiamo rafforzare Frontex e proteggere confini” : “Abbiamo trovato molta buona volontà per discutere e superare i disaccordi sul tema dei migranti. Siamo concordi sul fatto che serve un rafforzamento delle frontiere esterne e sul fatto che la responsabilità è di tutti: nessun Paese deve prendersi il peso da solo. Cerchiamo una soluzione europea e, ove possibile, vogliamo riunire chi vuole sviluppare un quadro d’azione comune. Dobbiamo rafforzare Frontex e servono ulteriori accordi ...

Pre-vertice Ue su Migranti : ok proposta Conte/ Bruxelles - no strappi : Sanchez-Merkel “punti unione con Italia” : migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier. I 10 punti della bozza italiana, Macron "proposta coerente"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 23:22:00 GMT)

Migranti - Conte : "Impressa la giusta direzione" | Merkel : "La responsabilità è di tutti" : La proposta in dieci punti dell'Italia per superare del tutto gli accordi di Dublino fa discutere tutta l'Europa. Per Conte "impressa la giusta direzione al dibattito", Merkel: "La responsabilità è di tutti".