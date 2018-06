Migranti | mare bruciato attorno alle Ong | Italia e Malta negano l' accesso alle acque

"Non rispondere agli Sos dei Migranti disperati in mare è una decisione aberrante che va al di là del bene e del male" : Il direttore di TiscaliNews Giuseppe Caporale ospite del programma di Luca Telese 24 Mattino su Radio24 commenta la dichiarazione del comandante generale della Guardia Costiera, l'ammiraglio Giovanni ...

Migranti - Laura Boldrini contro Giuseppe Conte e Matteo Salvini : “Volete sovvertire il codice del mare con le minacce” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "State mandando un messaggio chiaro a tutti i natanti: se non volete rimanere per giorni bloccati coi naufraghi a bordo, tirate dritto, ignorateli per non avere problemi. Conte sta prendendo parte a una strategia che ha l’obiettivo di sovvertire l’antico codice del mare".Continua a leggere

Salvini in Libia : 'Hotspot al sud per fermare i Migranti' : Costruire hotspot al confine Sud della Libia, impedire che i barconi partano, guerra alle Ong. Sono le proposte lanciate in Libia dal ministro dell'Interno Salvini in vista del vertice Ue di giovedì. ...

Lifeline chiederà accoglienza alla Francia. Ancora bloccati in mare 230 Migranti : "Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia...oggi chiederemo alla Francia di accoglierci": lo ha detto Axel Steier, rappresentante dell'ong Lifeline che noleggia la nave con a bordo oltre 230 migranti da giorni in attesa della possibilità di attraccare, alla radio francese RTL. "Se non abbiamo risposta - ha detto Steier - lasceremo Malta per andare verso il nord... Spagna o Francia".L'ong tedesca venerdì ha scritto anche al ...

Mille Migranti soccorsi in mare dalla Libia - riportati a Tripoli : Milano , askanews, - Circa un migliaio di migranti sono stati soccorsi in tre diverse operazioni al largo della Libia dalla marina libica, mentre tentavano su diversi gommoni di attraversare il ...

Migranti - continua l'odissea dei 300 bloccati in mare sulla Lifeline e sul cargo danese : ROMA - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è partito questa mattina per la Libia per incontrare il governo di Al Serraji e affrontare il tema dei flussi migratori mentre nel Mediterraneo, continua ...

Migranti - continua l'odissea dei 300 bloccati in mare sulla Lifeline e sul cargo Alexander Maersk : ROMA - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è partito questa mattina per la Libia per incontrare il governo di Al Serraji e affrontare il tema dei flussi migratori mentre nel Mediterraneo continua ...

Migranti - l'arcivescovo di Milano Delpini : "No all'impotenza dei cristiani mentre c'è chi muore in mare" : Le dure parole nel documento del Consiglio Pastorale Diocesano: "Come può chi va a messa essere muto di fronte al dramma?"

Migranti - 300 in mezzo al mare in cerca di un porto. Salvini : «Si scordino di raggiungere l'Italia» : La nave Alexander Maersk soccorsa dalla Lifeline e poi arrivata al largo di Pozzallo. La Lifeline, l'imbaracazione della ong tedesca al centro delle polemiche con il ministro dell'Interno Salvini, è stata respinta da Malta: «Vada via», ha detto il premier dopo aver fornito la prima assistenza

Nave Lifeline - il salvataggio in mare dei Migranti. Il video del trasbordo del bambino e della madre : Le immagini che mostrano l’operatività dei volontari imbarcati sulla Nave dell’Ong tedesca Mission Lifeline al centro delle contese internazionali: “Le condizioni delle persone sono generalmente buone – fanno sapere i volontari dell’Ong – ma arrivano dalla Libia. Nessuno che scappi dalla Libia sta veramente bene, hanno subito ogni genere di tortura” L'articolo Nave Lifeline, il salvataggio in mare dei ...

Nuovi sbarchi. La Guardia di Finanza recupera 21 Migranti nel mare di capo Teulada : Il pattugliatore veloce "Paolini" del Gruppo aeronavale della Guardia di Finanza, impegnato nell'operazione Themis 2018, ha intercettato a circa 15 miglia dalla costa di capo Teulada due barchini con ...

Libia - ong soccorre in mare 300 Migranti : 12.42 Una operazione di soccorso di 300-400migranti è in corso al largo della Libia. Lo riferisce un tweet della ong tedesca Lifeline, che ha chiesto aiuto alla Guardia Costiera italiana e a navi mercantili. La ong ha poi fornito un aggiornamento, indicando che la Guardia costiera libica si è diretta verso la nave. "Ci aspettiamo che la Libia rispetti la legalità internazionale",affermano.La Lifeline è intervenuta in acque Sar (ricerca e ...

Migranti - Trump : pronto a firmare ordine esecutivo contro separazione famiglie : Migranti,Trump: pronto a firmare ordine esecutivo contro separazione famiglie Migranti,Trump: pronto a firmare ordine esecutivo contro separazione famiglie Continua a leggere L'articolo Migranti,Trump: pronto a firmare ordine esecutivo contro separazione famiglie proviene da NewsGo.

Don Biancalani - il prete dei “Migranti in piscina” : “Non si lasciano in mezzo al mare persone che rischiano la vita” : Don Biancalani, il prete dei “migranti in piscina”: “Non si lasciano in mezzo al mare persone che rischiano la vita” A “Stasera Italia”, il parroco stigmatizza le iniziative di Matteo Salvini Continua a leggere L'articolo Don Biancalani, il prete dei “migranti in piscina”: “Non si lasciano in mezzo al mare persone che rischiano la vita” proviene da NewsGo.