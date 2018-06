Migranti | l' emergenza alimenta un vero e proprio asset economico

Cantone : 'Su illeciti accoglienza ai Migranti ha pesato l'emergenza' : 'Credo che il grande errore che è stato fatto è non aver creato un'organizzazione, invece abbiamo sempre lavorato con la logica dell'urgenza. E invece è capitato ad esempio a Latina e a Benevento, ma ...

Migranti - Macron nega l'emergenza Ira di Salvini : "Arroganza francese" : Nuovo, duro attacco di Matteo Salvini a Emmanuel Macron. Mentre il presidente francese è in vista dal Papa in Vaticano, il vicepremier non manca di lanciare una nuova stoccata alla Francia sul tema Migranti."Se per Macron in Italia non esiste un problema immigrazione - ha detto Salvini - allora che apra subito le porte di casa sua ai 9.000 immigrati che la Francia si era impegnata ad accogliere dall'Italia con gli accordi firmati in Europa. ...

Migranti - Salvini attacca Macron : «Arroganza francese». L'Eliseo : «In Italia non c'è emergenza»» : C'è una crisi politica interna all'Europa dovuta ai movimenti secondari» dei Migranti che si spostano dai Paesi di primo arrivo

Salvini e l'emergenza Migranti : 'Centri di accoglienza a sud della Libia' : 'Giovedì a Bruxelles sosterremo di comune accordo che i centri di accoglienza e identificazione vanno costruiti a sud della Libia per aiutare a bloccare l'immigrazione che stiamo subendo entrambi'. ...

Vertice Ue - Macron 'Bugiardo chi dice che in Italia c è emergenza Migranti'. Salvini 'Arrogante apra i porti' : La nave Lifeline in mare da giorni con 224 migranti a bordo , afp, Il ministro a Der Spiegel : 'Pronti a trattare punto per punto'. Il presidente francese: 'Ogni Paese prenda in modo organizzato le ...

MACRON VS SALVINI SUI Migranti/ "In Italia non c'è emergenza : chi lo dice racconta una bugia" : MACRON vs SALVINI sui MIGRANTI: secondo il presidente francese in Italia non c'è un'emergenza come lo scorso anno. "Chi lo dice, dice una bugia", afferma. E plaude alla Spagna di Sanchez.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Migranti - Sami (Unhcr) : “In Italia non c’è alcuna emergenza. Soluzione? Portare stabilità oltre i confini europei” : “L’Italia ha una situazione che non è assolutamente emergenziale“. A dirlo, nella Giornata internazionale del rifugiato, è la portavoce dell’Unhcr, Carlotta Sami, sul tema dell’immigrazione. “Gli arrivi via mare sono calati dell’80%. C’è però da fare un grande lavoro di inclusione”, ha aggiunto Sami. “Le crisi sono molte e sono lontane dall’Europa. I Paesi europei dovrebbero ...

Migranti - Mattarella : Ue non deleghi emergenza solo a Italia : Roma, 20 giu. , askanews, 'La comunità internazionale deve operare con scelte politiche condivise e lungimiranti per gestire un fenomeno che interessa il globo intero. L'Unione Europea, in particolare,...

Emergenza Migranti : cosa prevedono gli accordi di Dublino : L'odissea della nave Aquarius, da giorni in navigazione nel Mediterraneo in cerca di un porto dove attraccare per consentire lo sbarco delle oltre 600 persone che sono a bordo, ormai stremate dal viaggio, ha fatto esplodere nuovamente la questione migranti. La decisione presa dal neo Ministro degli Interni Matteo Salvini di vietare l'ingresso della nave nei porti italiani ha fortemente indignato l'Unione Europea: nonostante questo, il governo ...

Emergenza Migranti : come funziona l'accoglienza in Europa : L'odissea della nave Aquarius, da giorni in navigazione nel Mediterraneo in cerca di un porto dove attraccare per consentire lo sbarco delle oltre 600 persone che sono a bordo, ormai stremate dal viaggio, ha fatto esplodere nuovamente la questione migranti. La decisione presa dal neo Ministro degli Interni Matteo Salvini di vietare l'ingresso della nave nei porti italiani ha fortemente indignato l'Unione Europea: nonostante questo, il governo ...

Tajani "Migranti vera emergenza Ue" : 16.20 La "questione migrazione è strategica perché è a rischio l'intera Ue, se non si affronta e non si risolve questo problema rischiamo di vedere fallire tutto il progetto". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. "La misura è colma, non possiamo più aspettare, perché avremo decine di casi come quelli che stiamo vedendo e con l'estate la situazione peggiorerà". "Prima dell'estate andrò in Niger e poi spero in Libia" dice ...

Migranti - emergenza sottovalutata da tempo : Mille e mille episodi, che la cronaca nera non rileva neppure più, hanno contribuito al diffondersi di una paura rabbiosa. Non razzista, non xenofoba. Gli italiani non sono, convintamente, né per l'...

Migranti - Aquarius in Spagna : Conte “grazie per solidarietà”/ Ultime notizie : Di Maio - “non c'era emergenza” : Migranti, Aquarius in Spagna. Premier Giuseppe Conte: “grazie per solidarietà”. Il vice Luigi Di Maio spiega: “non c'era emergenza”. Maurizio Martina del Pd attacca. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 18:52:00 GMT)

Emergenza Migranti - la Spagna annuncia : 'Accoglieremo la nave Aquarius' : "Non possiamo guardare dall'altra parte", ha detto Colao al Forum di Nueva Economia, lanciando un appello a collaborare al nuovo governo spagnolo di Pedro Sanchez. "Ringrazio le autorità spagnole per ...