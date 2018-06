Migranti : in Veneto spesi 3 - 8 mln per prevenzione sanitaria (3) : (AdnKronos) – Da maggio 2015 a aprile 2018, la sanità veneta ha effettuato sui Migranti 29 mila visite di prevenzione, 13 mila visite specialistiche, 6 mila 100 radiografie, 14 mila prestazioni delle tipologie più diverse. La media mensile è di 810 visite di prevenzione, 360 visite specialistiche, 1.200 vaccinazioni somministrate, 400 test di Mantoux e 110 Quantiferon per la tubercolosi, 170 radiografie, 390 altre prestazioni varie. Le ...

