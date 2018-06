Migranti | il piano Conte alla Ue | rimpatri in cambio di flessibilità

“Fuori i Migranti dai confini. Arresti e rimpatri immediati”. Sul tavolo Ue il piano di Vienna : Pieno controllo delle frontiere esterne. Rafforzamento dei poteri di Frontex. Arresto dei migranti ai confini fino al termine delle procedure di registrazione. Sviluppo di un sistema di asilo per vagliare le domande soltanto fuori dal territorio Ue. Protezione dei rifugiati lontano dall’Europa, nelle regioni vicine alle aree di crisi. Apertura dei ...

Migranti - nave a Malta ma Europa divisa Italia pronta a porre il veto sul piano Ue : Salvini aveva twittato: «La nave fuorilegge verrà finalmente sequestrata». Lifeline: «L'appoggio maltese è benvenuto ma bisogna che i Paesi dell'Ue accolgano questa gente». E intanto la Aquarius si dirige verso Marsiglia dopo il «no» della Valletta

Piattaforme di sbarco per i Migranti - piano dell’Onu per aiutare l’Europa : Rimane al centro delle discussioni internazionali l’idea di creare delle Piattaforme di sbarco nel Mediterraneo con cui gestire l’arrivo di migranti dall’Africa e dall’Oriente, alleviando indirettamente l’impegno dei paesi alle frontiere esterne dell’Unione, come l’Italia e la Grecia. Il tema verrà discusso dai Ventotto a Bruxelles in un vertice il 28 e 29 giugno...

Migranti - sul tavolo il «piano Italia». Conte : «Molto soddisfatto». Verso la creazione di centri di accoglienza esterni : I capi di stato e di governo di sedici paesi europei riuniti a Bruxelles hanno cercato di appianare le divergenze sul fronte migratorio. E il clima, come ha rilevato il premier maltese Muscat è stato «migliore del previsto». Sul tavolo diverse opzioni, tra cui l’articolata proposta dell’Italia – European Multilevel Strategy for Migration – illustrata dal presidente del Consiglio. La linea che è emersa va nella direzione della creazione di ...

Migranti - ecco il piano dell’Italia : accordi con Paesi terzi - centri di accoglienza esterni - frontiere rafforzate : Ai capi di stato e di governo di sedici Paesi europei riuniti a Bruxelles nel tentativo di appianare le divergenze sul fronte migratorio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato l’articolata proposta dell’Italia, scritta in italiano ma intitolata European Multilevel Strategy for Migration. La proposta contiene il superamento del Regolamento di Dublino e, in sintesi, «intensificare accordi e rapporti tra Unione europea e Paesi ...

Migranti - il piano dell'Italia : "Centri nei Paesi di transito" : "Siamo qui per presentare la proposta italiana, completamente nuova, basata su nuovo paradigma di risoluzione dei problemi della migrazione: si chiama European Multilevel Strategy for Migration". Ha il passo deciso Giuseppe Conte quando arriva a Bruxelles per il pre-vertice infuocato sulle migrazioni. Da giorni Francia, Italia e Spagna si colpiscono a suon di dichiarazioni e oggi i vertici degli stati Ue si trovano a confronto per mettere sul ...