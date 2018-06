Migranti | Germania pronta ai respingimenti unilaterali ai confini | Decidiamo nel

LIFELINE A MALTA E SEQUESTRO : Migranti IN 8 PAESI/ Ultime notizie - Seehofer : "nessun profugo in Germania" : LIFELINE a MALTA e SEQUESTRO: MIGRANTI in otto PAESI. Anzi no: il ministro dell'interno della Germania Seehofer annuncia che "nessun profugo verrà accolto"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 23:52:00 GMT)

Lifeline a Malta : sarà sequestrata. Migranti in 8 Paesi - la Germania dice no : L'odissea della Lifeline si avvia verso la fine: la nave della Ong con a bordo 234 Migranti , scortata da una nave militare, ha attraccato a Malta . Bloccata dai veti incrociati di Italia, Francia e ...

Austria non accetterà Migranti respinti da Germania : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - Lifeline può entrare in acque Malta. Ma c'è il nodo Germania : L'accordo per entrare a Malta prevede la ripartizione dei Migranti sulla nave in cinque-sei Paesi, compresa l'Italia. Il portavoce dell'Ong: il ministro Seehofer impedisce che Berlino partecipi alla ...

Migranti - Lifeline : alt della Germania allo sbarco. Berlino sull'orlo della crisi politica : Secondo il portavoce della nave è il ministro dell'Interno tedesco Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di accogliere una quota dei profughi. La Spd non esclude nuove elezioni - Secondo ...

Migranti - ancora stallo per la nave Lifeline : alt della Germania : ... una soluzione del tutto inedita nella gestione degli sbarchi, che potrebbe segnare un precedente nella politica europea. E che il governo italiano già rivendica come un successo nel giorno in cui ...

Migranti - Lifeline : Germania blocca l'accordo sulla ricollocazione : Il portavoce dell'Ong: il ministro Seehofer impedisce che Berlino partecipi all'intesa accogliere profughi. Dalla nave la richiesta di riparo a Malta: "Ancora nessuna autorizzazione"

Migranti - nave Lifeline : non entriamo in porto per colpa Germania - : "Siamo bloccati perché nessuno ci offre un rifugio. Molte persone hanno bisogno di cure mediche" twitta la Ong. E il portavoce attacca il ministro dell'Interno tedesco accusandolo di avere impedito ...

VERTICE UE/ Nessuna intesa sui Migranti - anche la Germania si divide : Il VERTICE di Bruxelles sulle politiche migratorie si è chiuso senza un accordo. Ma è un nulla di fatto che accelera la crisi dell'Unione Europea. E perfino della Germania.

Migranti - Salvini : “Stop Francia-Germania che dettano legge” : Migranti, Salvini: “Stop Francia-Germania che dettano legge” Migranti, Salvini: “Stop Francia-Germania che dettano legge” Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini: “Stop Francia-Germania che dettano legge” proviene da NewsGo.

Migranti - Trump : “Crimini in Germania saliti del 10%”. Merkel lo smentisce : “I nostri dati dicono il contrario” : Nel pieno della bufera per la gestione dei Migranti che entrano illegalmente dalla frontiera con il Messico, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sposta il suo sguardo oltreoceano e attacca la Germania: “La criminalità in Germania è salita del 10 per cento (i dirigenti non vogliono riportare questi crimini) da quando i Migranti sono stati accettati. Altri Paesi sono addirittura peggio. Sii sveglia America!”, ha scritto in un ...

Migranti : Trump attacca la Germania : WASHINGTON, 19 GIU - Donald Trump continua ad attaccare la Germania di Angela Merkel sul fronte immigrazione: "La criminalità in Germania è salita del 10% , i dirigenti non vogliono riportare questi ...

Vertice Italia-Germania - Angela Merkel : “Sui Migranti collaboreremo”. Giuseppe Conte : “O soluzioni o finisce Schengen” : Il Vertice Italia-Germania che ha avuto luogo oggi pomeriggio sembra aver avuto un buon esito. Al termine dell'incontro tra il premier italiano Giuseppe Conte e la cancelliera Angela Merkel, le posizioni relative alla questione migratoria sono parse piuttosto simili: "La Germania intende collaborare molto strettamente con l'Italia, con la quale siamo perfettamente d'accordo sulla protezione delle frontiere esterne".Continua a leggere