Migranti | Conte | stop adozione conclusioni senza accordo su migranti Mediazione in corso

Vertice Ue - Conte blocca le conclusioni : «Il voto deve essere anche sui Migranti» : Il premier italiano ha bloccato l’adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo, spiegando che l’Italia intende dare un voto sull’intero documento

Bruxelles - Conte blocca il vertice Ue : “Veto senza intesa su Migranti” : Bruxelles, Conte blocca il vertice Ue: “Veto senza intesa su migranti” Bruxelles, Conte blocca il vertice Ue: “Veto senza intesa su migranti” Continua a leggere L'articolo Bruxelles, Conte blocca il vertice Ue: “Veto senza intesa su migranti” proviene da NewsGo.

Consiglio Ue - Conte mette un primo veto : “No a conclusioni senza Migranti”. Salta la conferenza stampa Tusk-Juncker : Il premier Giuseppe Conte mette il primo veto a Bruxelles. Tecnicamente una riserva, con cui ha bloccato le conclusioni della prima parte del Consiglio europeo, in cui si è parlato di “sicurezza, difesa, lavoro, crescita, competitività, innovazione digitale e allargamento”, ma non di migranti. Conte ha spiegato che l’Italia intende invece dare un voto sull’intero documento, compresa quindi soprattutto la parte sulla questione ...

Il premier Giuseppe Conte blocca il voto del Consiglio Europeo : “Senza la parte sui Migranti non si va avanti” : Il premier Giuseppe Conte blocca il voto del Consiglio Europeo: “Senza la parte sui migranti non si va avanti” Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte blocca il voto relativo alle conclusioni del Consiglio Europeo. “Senza la parte sui migranti, niente voto”, ha diciarato Conte. Il presidente Juncker ha annullato la conferenza stampa prevista per questa […] L'articolo Il premier Giuseppe Conte blocca il voto del Consiglio ...

Il premier Giuseppe Conte blocca il voto del Consiglio Europeo : “Senza la parte sui Migranti non si va avanti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte blocca il voto relativo alle conclusioni del Consiglio Europeo. "Senza la parte sui migranti, niente voto", ha diciarato Conte. Il presidente Juncker ha annullato la conferenza stampa prevista per questa sera e la situazione appare decisamente delicata. Qualora il superamento del regolamento di Dublino dovesse subire nuovi stop, l'area Schengen sarebbe a rischio.Continua a leggere

Migranti - Conte : «Non accetteremo compromessi al ribasso». E mette la riserva sulle conclusioni : Via il Consiglio europeo. La cancelliera tedesca parlando al Bundestag in mattinata ha dichiarato: «Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi». Il premier spagnolo Sanchez: basta parole incendiarie dall’Italia

BRUXELLES - CONSIGLIO UE SUI Migranti/ Ultime notizie : Conte stoppa documento conclusivo - frizioni con Macron : MIGRANTI, CONSIGLIO Ue a BRUXELLES: il vertice dei 28 Paesi per superare trattato di Dublino. Italia, cosa chiede Conte? Merkel, "non dividiamoci": tutte le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:45:00 GMT)

Vertice Ue - Italia blocca conclusioni. Conte : «Serve accordo sui Migranti» : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo di Bruxelles, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento,...

Migranti - Conte è pronto al veto : "Dalla Ue vogliamo un segnale chiaro" : "La minaccia di porre il veto sulle conclusioni del Consiglio europeo non è un bluff". Il messaggio trapela direttamente da fonti italiane mentre sono in corso i lavori del Consiglio europeo. "L'Italia vuole un segnale chiaro - spiega chi è vicino al dossier - il nostro è un governo giovane che è venuto qui con delle proposte e non può tornare a casa senza risposte reali, vuole che i partner dimostrino con i fatti cose che per anni hanno detto a ...

Migranti - Conte : stop adozione conclusioni senza accordo su Migranti : I 28 cercano l’intesa al vertice di Bruxelles sul principio di responsabilità condivisa sui migranti. Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del vertice europeo, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento, compresa la parte dei migranti in discussione stasera. Un eventuale veto bloccherà tutto...

Migranti - Conte blocca le conclusioni del vertice : «Voteremo solo dopo discussione su immigrazione» : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del vertice europeo di Bruxelles, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento,...

Migranti - Conte è pronto al veto : "Dalla Ue vogliamo un segnale chiare" : "La minaccia di porre il veto sulle conclusioni del Consiglio europeo non è un bluff". Il messaggio trapela direttamente da fonti italiane mentre sono in corso i lavori del Consiglio europeo. "L'Italia vuole un segnale chiaro - spiega chi è vicino al dossier - il nostro è un governo giovane che è venuto qui con delle proposte e non può tornare a casa senza risposte reali, vuole che i partner dimostrino con i fatti cose che per anni hanno detto a ...

Migranti - Conte : senza solidarietà Ue Italia pronta a porre il veto : I 28 cercano l’intesa al vertice di Bruxelles sul principio di responsabilità condivisa sui Migranti e sui movimenti secondari. Ma la strada è tutta in salita e la cancelliera Merkel lancia la “coalizione dei volenterosi” in caso di fallimento, mentre l’Italia è pronta al veto sulle conclusioni del summit se non trovasse “nei fatti” la solidarietà degli altri Paesi europei...

Migranti - Consiglio Ue a Bruxelles/ Ultime notizie : “non solidali fuori da Schengen”. Tajani “ok piano Conte” : Migranti, Consiglio Ue a Bruxelles: il vertice dei 28 Paesi per superare trattato di Dublino. Italia, cosa chiede Conte? Merkel, "non dividiamoci": tutte le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:00:00 GMT)