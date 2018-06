Migranti | Conte al vertice di Bruxelles

Migranti - oggi il summit a Bruxelles. Conte minaccia il veto. DIRETTA - : Il presidente del Consiglio pronto a bloccare le conclusioni del Consiglio europeo se nel testo non sarà inserito il concetto di responsabilità condivisa sui salvataggi in mare. Merkel: senza accordo ...

Migranti - Salvini fa il guastatore e frena Conte nella trattativa Ue : Partita difficile oggi a Bruxelles per Giuseppe Conte. Il premier italiano ha ripreso il filo del dialogo con Angela Merkel ed Emmanuel Macron per evitare l'isolamento, provare a incassare qualche ...

Consiglio Ue sui Migranti - Conte : “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo : Angela Merkel si presenta col governo a pezzi : Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui migranti “sono in gioco i valori dell’Europa unita“. Al Consiglio europeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppe Conte e dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del Consiglio “inadeguato”. Ma la ...

Migranti - il piano Conte alla Ue : rimpatri in cambio di flessibilità : dal nostro inviato BRUXELLES Giuseppe Conte scava tre trincee. In vista dello scontro di questo pomeriggio al Consiglio europeo sui Migranti, il governo italiano apre alla trattativa. Si dice disposto ...

Migranti - Italia pronta a bloccare conclusioni Consiglio Ue/ Conte : "Spartiacque" - Tajani "ignorato Pe" : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:15:00 GMT)

I dieci punti del piano Conte sui Migranti : Roma, 27 giu. , askanews, Superare la riforma di Dublino e il criterio del paese di primo arrivo, creare centri di protezione internazionale nei Paesi di transito, centri di accoglienza in più Paesi ...

Migranti : Conte ritwitta ‘vittoria’ Toninelli su Lifeline : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ritwitta il post del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sulla vicenda Lifeline. La ong battente bandiera tedesca “sta entrando a Malta – si legge nel tweet – è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa, ma solo se prevarrà la solidarietà sugli egoismi. Se accadrà, ...

Migranti - Laura Boldrini contro Giuseppe Conte e Matteo Salvini : “Volete sovvertire il codice del mare con le minacce” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "State mandando un messaggio chiaro a tutti i natanti: se non volete rimanere per giorni bloccati coi naufraghi a bordo, tirate dritto, ignorateli per non avere problemi. Conte sta prendendo parte a una strategia che ha l’obiettivo di sovvertire l’antico codice del mare".Continua a leggere