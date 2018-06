Migranti | Conte al vertice di Bruxelles | Dalla Ue aspettiamo fatti

Migranti - vertice chiave a Bruxelles : fuori da Schengen chi non è solidale. Conte : «Veto? Spero di non usarlo» : Saranno due giorni lunghi e complicati quelli del vertice europeoa Bruxelles. Al centro il tema dell'immigrazione con un'agenda che dà l'inizio dei lavori alle 15, quando...

Al via il vertice Ue sui Migranti. Conte : "Solidarietà con i fatti" : Un incontro "spartiacque" prende il via oggi a Bruxelles. A definirlo così è il premier italiano Giuseppe Conte che è arrivato nella capitale belga per partecipare al Consiglio europeo che vede al centro la questione dell'immigrazione. "L'Italia non ha bisogno di attestati ma di fatti concreti", ha detto il presidente del Consiglio italiano, "Da questo punto di vista questo incontro sarà uno sparti acque e sono pronto a tutte le conseguenze. Ho ...

Migranti - Conte : no solidarietà a parole : 15.06 "Arriviamo a questo Consiglio Ue con proposte ragionevoli e in linea con spirito e principi europei. In questi anni l'Italia ha ricevuto manifestazioni di solidarietà a parole. Ora basta. Questa è l'occasione in cui tutti possono finalmente dimostrare la solidarietà con i fatti". Così il premier Conte in un tweet,arrivando a Bruxelles Quanto al veto sulla questione Migranti,dice,"è una possibilità che non voglio considerare, ma se ...

Migranti - Conte al vertice di Bruxelles : Scetticismo su un’intesa a 28 Paesi: un summit che parte in salita. Merkel: «Senza accordo avanti con i volenterosi». Il premier italiano: «Incontro spartiacque»

Migranti - oggi il summit a Bruxelles. Conte minaccia il veto. DIRETTA - : Il presidente del Consiglio pronto a bloccare le conclusioni del Consiglio europeo se nel testo non sarà inserito il concetto di responsabilità condivisa sui salvataggi in mare. Merkel: senza accordo ...

Migranti - Salvini fa il guastatore e frena Conte nella trattativa Ue : Partita difficile oggi a Bruxelles per Giuseppe Conte. Il premier italiano ha ripreso il filo del dialogo con Angela Merkel ed Emmanuel Macron per evitare l'isolamento, provare a incassare qualche ...

Migranti - oggi il vertice Ue a Bruxelles : Conte pronto al veto se non sarà introdotta la responsabilità condivisa : Si aprirà alle 15 a Bruxelles il consiglio europeo che dovrà affrontare il nodo Migranti e superare il regolamento di Dublino. Al tavolo l'Italia si siederà pronta a giocarsi la carta estrema del veto,...

Consiglio Ue sui Migranti - Conte : “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo : Angela Merkel si presenta col governo a pezzi : Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui migranti “sono in gioco i valori dell’Europa unita“. Al Consiglio europeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppe Conte e dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del Consiglio “inadeguato”. Ma la ...

Migranti - il piano Conte alla Ue : rimpatri in cambio di flessibilità : dal nostro inviato BRUXELLES Giuseppe Conte scava tre trincee. In vista dello scontro di questo pomeriggio al Consiglio europeo sui Migranti, il governo italiano apre alla trattativa. Si dice disposto ...

I dieci punti del piano Conte sui Migranti : Roma, 27 giu. , askanews, Superare la riforma di Dublino e il criterio del paese di primo arrivo, creare centri di protezione internazionale nei Paesi di transito, centri di accoglienza in più Paesi ...

