Migranti | Conte al Consiglio Europeo | Incontro spartiacque per l' Italia | basta

blogo

: Migranti, Conte: “Trattato di Dublino non va riformato, ma superato” - fattoquotidiano : Migranti, Conte: “Trattato di Dublino non va riformato, ma superato” - fattoquotidiano : Consiglio Ue sui migranti, Conte: “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo: Angela Merkel si presenta col governo a… - fattoquotidiano : Migranti, Conte: “L’obbligo di salvataggio non può essere per conto di tutti” -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Il Presidente delno è arrivato nella sede dela Bruxelles, dove si svolgerà il vertice con i 28 Capi del Governo dell'Unione Europea.ha parlato brevemente con i cronisti, confermando l'importanza di questa riunione: "sarà uno, per quanto ci riguarda. E per quanto mi riguarda sono disponibile a trarne tutte le dovute conseguenze".I partner europei sono chiamati ad ascoltare le richieste dell'per la gestione dei flussi migratori. L'accordo al momento non c'è e l'potrebbe anche decidere di porre il veto., per ora, non vuole prendere in considerazione questa ipotesi per non avvelenare la discussione in partenza: "È una possibilità che non voglio considerare, ma se dovessimo arrivare a questo, sicuramente per parte mia non arriveremmo a conclusioni condivise".Il Premier ha assicurato che l'si presenterà al ...