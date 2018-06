Migranti | accordo Conte-Macron | si lavora con altri Paesi Ue

Vertice Ue - Italia blocca conclusioni. Conte : «Serve accordo sui Migranti» : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo di Bruxelles, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento, compresa la...

Sondaggi - italiani divisi sul respingimento dei Migranti : quasi 1 su 2 è d’accordo. Ma è in aumento chi li considera una risorsa : Italia spaccata in due sul respingimento dei barconi. Rispetto a febbraio 2017, quando a essere contrario era il 65 per cento degli italiani, ora quasi 1 su 2 si dice favorevole a impedire ai migranti di lasciare le coste nordafricane per tentare la traversata del Mediterraneo. Lo rivela un Sondaggio dell’istituto di ricerca Ixè realizzato per UeCoop. Ma a essere in discussione non è l’immigrazione tout court: il 56 per cento degli ...

Migranti - Merkel : “Non possiamo lasciare soli i Paesi con più arrivi - se non c’è accordo avanti con coalizione volenterosi” : “Fino a quando non ci sarà un consenso tra i 28 Paesi Ue sulla questione Migranti, andremo avanti con una coalizione dei volenterosi”. Angela Merkel, intervenendo al Bundestag in vista del consiglio europeo di oggi, ha ribadito: “Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3”. La cancelliera ha anche sottolineato che “chi ...

Merkel : senza accordo a 28 sui Migranti avanti con volenterosi : "Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3". Lo ha detto Angela Merkel parlando al Bundestag, in vista del consiglio europeo di oggi.La cancelliera ha anche sottolineato che "chi chiede asilo non può scegliersi il Paese in cui chiederlo". Quindi ha aggiunto: "fino a quando su tutto questo non ci sarà un consenso a 28 andremo ...

