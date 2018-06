Migranti | a bordo della Lifeline anche un fotografo italiano

Tutti i Migranti a bordo della Lifeline sono sbarcati a Malta : Ora saranno ricollocati in otto paesi europei, tra cui l'Italia, mentre il governo maltese ha detto che sequestrerà la nave della ong tedesca The post Tutti i migranti a bordo della Lifeline sono sbarcati a Malta appeared first on Il Post.

Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna racconta la sua gioia per una famiglia di Migranti che si è riunisce dopo che la donna con le due figlie piccole era stata portata a terra per ragioni mediche, costretta a lasciare sulla nave il marito e il terzo figlio sulla nave Alexander Maersk, arrivata in nottata al porto di Pozzallo.

La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti a Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare questa sera nel porto di Pozzallo, in Sicilia. I migranti erano stati soccorsi mercoledì notte a largo della Libia in un'operazione

Migranti - Sky TG24 a bordo della nave Lifeline - : Esclusi i membri dell'equipaggio, ci sono 234 persone a bordo: tre volte superiore alla capienza. Fra loro anche decine di donne e bambini

Migranti - Salvini vola in Libia : foto a bordo dell'aereo militare : 'Missione Libia, si parte' . Matteo Salvini ha postato su Twitter un selfie e alcune foto che lo ritraggono a Ciampino e sull'aereo militare per andare a Tripoli , gallery , . 'Il mio impegno - ha ...

La Lifeline a Salvini : 'A bordo uomini - non carne'. I mille Migranti alla deriva salvati dalla Libia : I circa mille migranti che erano oggi alla deriva su sette gommoni al largo della Libia sono stati soccorsi dalla Guardia costiera libica. A dare la notizia è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. ...