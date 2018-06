: #Migliora deficit,frena reddito famiglie - CyberNewsH24 : #Migliora deficit,frena reddito famiglie - TelevideoRai101 : Migliora deficit,frena reddito famiglie - zazoomnews : Istat: migliora il deficit ma frenano i redditi delle famiglie - #Istat: #migliora #deficit #frenano -

Nel primo trimestre 2018 l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al 3,5%, in calo dello 0,5% rispetto allo stesso trimestre del 2017. Lo comunica l'Istat. E' il valore più basso da 18 anni, cioè dal primo trimestre 2000. Pressione fisco al 38,2%, in calo dello 0,2% sul primo trimestre 2017. Ildisponibile delleconsumatrici segna +0,2% congiunturale,ma il potere d'acquisto è a -0,2%. I consumi segnano +0,8% congiunturale e la propensione al risparmio cala dello 0,5%.(Di giovedì 28 giugno 2018)