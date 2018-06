Michele Placido per la serata finale di Conoscenza in festa

ilfriuli

: RT @SSC_UniCT: Torna la rassegna 'Porte Aperte' di @unict_it e con essa l'Estate a Scuola! Il mese di luglio sarà ricchissimo di incontri,… - Silvia_Majoraj : RT @SSC_UniCT: Torna la rassegna 'Porte Aperte' di @unict_it e con essa l'Estate a Scuola! Il mese di luglio sarà ricchissimo di incontri,… - SSC_UniCT : Torna la rassegna 'Porte Aperte' di @unict_it e con essa l'Estate a Scuola! Il mese di luglio sarà ricchissimo di… - AlessandroForn6 : RT @TeatroRegio: Don Giovanni, in diretta su @Radio3tweet sul podio dell’Orchestra e Coro del Regio c’è Daniele Rustioni. Regia di Michele… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) A palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, in via Gemona 92, il progetto Multiverso organizza 'Senza scienza' per provare a rispondere alla domanda: Che mondo sarebbe, senza scienza? Al giorno d'oggi a ...