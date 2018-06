Mi piacciono gli uomini Questa frase sarebbe costata la vita a un bambino di

CLAUDIA GERINI - ESTATE DA SINGLE CON DUE FIGLIE/ Torna in un ruolo da "cattiva" : "Mi piacciono di più..." : CLAUDIA GERINI, ESTATE da SINGLE con le due FIGLIE Rosa e Linda, "Il Festival di Sanremo? Se me lo proponessero sarei pronta!”, ecco le dichiarazioni sugli impegni TV.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 11:08:00 GMT)

Le azioni che piacciono agli investitori consapevoli : Brookfield Infrastructure opera in un settore indispensabile che genera flussi di cassa costanti per tutto l'anno, in qualsiasi economia. In secondo luogo, ha una diversità geografica molto ampia. ...

Yaya Touré : 'A Guardiola non piacciono gli africani' : ROMA - ' Guardiola finge di non avere problemi con gli africani '. Boom. Yaya Tourè entra a gamba tesa sul suo tecnico. Lo fa senza remore e senza filtri, come fosse una cosa da poco. ' Sono arrivato ...

Le "Sovrane eleganze" a Racconigi piacciono e la mostra va avanti fino al 29 luglio : Grande successo per la mostra "Sovrane Eleganze. Le Residenze Sabaude tra arte e moda" al castello di Racconigi, in provincia di Cuneo: inaugurata il 17 marzo, è oggi prorogata fino al 29 luglio. ...

Musica - la stoccata di Vasco Rossi : “Non mi piacciono i duetti. Baglioni a Sanremo? Poteva evitare di farsi cantare le canzoni” : “Non sopporto i duetti, lo so che piacciono alla gente, ma non mi piacciono”. Parla anche di Sanremo, in particolare dell’ultima edizione, Vasco Rossi, in una lunga intervista rilasciata alla stampa alla vigilia del suo Non stop live tour, che partirà il 27 maggio da Lignano. ” Ho un grande repertorio ma non sono Baglioni. Purtroppo perché Baglioni è stato un genio, è bravo anche a organizzare le cose, ha del garbo, è ...