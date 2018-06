Messina | avvistato squalo tra Ganzirri e Torre Faro | la Guardia Costiera ai bagnanti

meteoweb.eu

: #Squalo avvistato a #Messina #Cronaca #Newsicilia - NewSicilia : #Squalo avvistato a #Messina #Cronaca #Newsicilia -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Nella mattinata odierna, è pervenuta presso il comando delladiuna “segnalazione da parte dell’equipaggio di bordo di una feluca intenta in attività di pesca, dell’avvistamento di unonello specchio acqueo antistante il confine tra le località didel comune di, a circa 60 metri dalla riva, nei pressi della piattaforma “Kobold”. Ai fini della sicurezza balneare – si spiega in una nota – si invitano ia non allontanarsi dalla costa nei prossimi giorni. La capitaneria di porto a.m.s.continuerà a pattugliare la zona in questione nei giorni a seguire per la sicurezza stessa dei.“ L'articolotra: laai, “non allontanatevi dalla costa” Meteo Web.