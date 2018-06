Merkel | senza accordo a 28 sui migranti avanti con volenterosi

Oggi il Consiglio Ue sui migranti. Merkel : “Senza accordo avanti con coalizione di volenterosi” : «Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3». Angela Merkel parlando al Bundestag, detta i punti chiave in vista del Consiglio europeo di Oggi dedicato all’emergenza migranti. La cancelliera ha anche sottolineato che «chi chiede asilo non può scegliers...

Migranti - Merkel : senza posizione unanime servono accordi bilaterali. Conte : superare Dublino : Lavori in salita al vertice di Bruxelles sul tema dell’immigrazione. Per la cancelliera tedesca Angela Merkel «non ci sarà una posizione unanime dei Paesi Ue sul tema la prossima settimana al vertice ufficiale. «servono quindi accordi bilaterali o trilaterali». Il presidente del congilio italiano annuncia la richiesta di superamento totale dell’accordo di Dublino, mentre il presidente francese Emmanuel Macron richiama ai «principi e ai valori ...

Seehofer a Merkel - senza me governo cade : ANSA, - BERLINO, 21 GIU - Il ministro degli interni tedesco, Horst Seehofer, mette in guardia la cancelliera Angela Merkel dall'ipotesi di allontanarlo dal suo ruolo di ministro degli Interni e ...

Conte da Merkel : senza approccio Ue migranti fuori controllo : Berlino, 18 giu. , askanews, 'senza un rafforzamento della gestione europea il fenomeno migratorio non può essere governato ed è destinato a rimanere fuori controllo. L'Italia non può restare da sola, ...

Merkel messa al muro da ultimatum Seehofer. Senza accordo Ue Berlino inizierà a respingere migranti : Per Holger Schmieding, responsabile economista di Berenberg Bank, la crisi che ha investito Angela Merkel è la peggiore che la cancelliera tedesca abbia mai sofferto in questi ultimi 13 anni. Il forte ...

Sui migranti scontro senza precedenti in Germania : il ministro dell'Interno minaccia Merkel di andare da solo : La crisi politica sull'immigrazione che sta affrontando in queste ore l'Unione cristiano-sociale tedesca e che rischia di trascinare con sé tutto il Governo Merkel IV fotografa plasticamente la distanza siderale tra i buoni propositi espressi a parole nei consessi dell'Unione Europea e le feroci divisioni che si celano all'interno dei singoli Paesi membri. La Germania, motore dell'Ue, non fa eccezione. Il ministro dell'Interno Horst ...

Aquarius - Macron contro Salvini : 'Italia cinica e irresponsabile'. Palazzo Chigi : no a lezioni ipocrite. Merkel : senza unità l'Ue esplode : Italia sotto attacco degli altri paesi europei dopo lo stop alla nave Aquarius con a bordo 629 persone. I migranti intanto raggiungeranno Valencia, dopo l'offerta del governo spagnolo, ma a bordo di ...

Merkel : Ue concorda - senza progressi su Ucraina no Russia in G7 : Merkel: Ue concorda, senza progressi su Ucraina no Russia in G7 Merkel: Ue concorda, senza progressi su Ucraina no Russia in G7 Continua a leggere L'articolo Merkel: Ue concorda, senza progressi su Ucraina no Russia in G7 proviene da NewsGo.

Merkel - segnale all'Italia : "Dobbiamo parlare direttamente - senza insinuazioni" : La Cancelliera invita tutti a trattare con moderazione il neo insediato governo di Roma ricordando però che l'Europa si basa su "regole certe e cooperazione".Venerdì e sabato al G7 in Canada il primo incontro con il premier Conte