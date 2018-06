Mediterranean Friendship Trophy | vento e onde di due metri a Crotone

Mediterranean Friendship Thophy - in barca anche i rifugiati del centro per minori : La nuova regata del Club Velico di Crotone è la Mediterranean Friendship Trophy al via il 22 giugno Ecco una nuova regata del Club Velico Crotone. È il Mediterranean Friendship Trophy che comincia venerdì 22 giugno e finisce domenica 24 giugno una nuova regata organizzata dal Club Velico Crotone in collaborazione con Regione Calabria, Camera di Commercio di Crotone, Comune di Crotone, Autorità Portuale di Gioia Tauro e, come al solito, i main ...