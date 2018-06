Medicina Tradizionale Cinese e Oncologia Molecolare d’avanguardia | la nuova sfida nella

meteoweb.eu

(Di giovedì 28 giugno 2018) Creare un ponte tra la ricercaoccidentale e lacon un comune obiettivo: individuare percorsi di ricerca integrati per studiare meglio il meccanismo di azione di composti che diano risultati tangibili su patologie tumorali e legate all’invecchiamento. Con questo approccio trasversale e sinora inedito nel panorama scientifico si è siglato ieri a Milano un accordo tra IFOM, l’istituto FIRC dispecializzato in ricerca ad alta tecnologia sul cancro, e l’IMM (Institute of Materia Medica), primario istituto di Pechino fondato nel 1958 e rapidamente affermatosi per una ricerca traslazionale basata sullo studio specifico di molecole derivanti dai composti utilizzati. Due storie diverse, due approcci diversi – un background fortemente biologico quello che caratterizza IFOM e uno più ...