Mayim Bialik di The Big Bang Theory su Amy e Sheldon | “Ho sempre pensato che la loro

optimaitalia

: #MayimBialik di #TheBigBangTheory su Amy e Sheldon: 'Ho sempre pensato che la loro storia fosse strana'… - OptiMagazine : #MayimBialik di #TheBigBangTheory su Amy e Sheldon: 'Ho sempre pensato che la loro storia fosse strana'… -

(Di giovedì 28 giugno 2018)di The Bigha ammesso che la storia tra Amy einizialmente non le piaceva molto. L'attrice, in un podcast con Entertainment Weekly, ha raccontato le difficoltà nel portare avanti la relazione tra due dei personaggi più amati della sit-com CBS. Probabilmente perché hache illegame fosse un po' strano e bizzarro.Se lei si fosse trovata a gestire la storia, l'avrebbe sviluppata in maniera diversa? Ecco quanto rivelato dalla:“Ad essere abbastanza onesta, se fossimo stati noi gli sceneggiatori, non se se io e Jim Parsons l'avremmo pianificato in questo modo. Ero davvero molto sorpresa quandodue sono stati insieme, e lo sono stata ancora di più con il finale di stagione di quest'anno, l'anno prima quando lui le aveva chiesto di sposarlo. Onestamente non sapevo neanche se Amy avrebbe accettato."Insomma, per...