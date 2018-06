‘Matteo Salvini |  il ministro della paura’ | come il leader della Lega ha conquistato gli

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 giugno 2018) Matteo Salvini vende la paura al mercatopolitica. E’ una merce richiestissima e lui la offre a buon mercato. La paura dell’altro, la paura dello straniero, la paura del ladro, la paura di restare senza lavoro, la paura di impoverirci. La paura del futuro. Quando Marco Lillo, che dirige la collana di Paper First, la casa editrice del Fatto Quotidiano, mi propose il lavoro che oggi è il volume disponibile sia in libreria che in edicola, non ebbi motivo per non accettare. Grazie all’aiuto prezioso di Bianca Terracciano, studiosa del linguaggio ecomunicazione non verbale, ho immaginato che Salvini potesse essere raccontato, e con dovizia di dettagli, anche solo attraverso i tweet, i post su Facebook, i video e le foto pubblicate su Instagram negli annisua lunga carriera politica. La relazione che ildell’Interno ha con gli italiani si ...