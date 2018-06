Mattarella | Solidarietà fa grande l' Italia

Mattarella : la solidarietà è protagonista nella vita del Paese : Roma, 28 giu. , askanews, 'La solidarietà è protagonista come carattere della vita dei nostri concittadini'. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella visita a ...

Mattarella a San Patrignano : "Nel DNA degli italiani vi è la solidarietà" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre Emmanuel Macron è in visita a Roma, si è recato a Coriano, in provincia di Rimini, per visitare la Comunità di San Patrignano in occasione del 40esimo anniversario dalla sua fondazione e in concomitanza con la Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, che cade proprio oggi, il 26 giugno.Mattarella, accompagnato dal Presidente della Comunità Antonio Tinelli, ...

Mattarella : “L’Italia non sarebbe così grande senza la solidarietà. Non ci si può arrendere alla paura” : La solidarietà come “patrimonio dell’Italia” e l’invito a non arrendersi alla paura. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo davanti a 1300 ragazzi nel refettorio della comunità di San Patrignano a Coriano (Rimini), ha parlato dell’unità del Paese e dell’importanza di creare e rafforzare “i tessuti relazionali”: “Qui si respira solidarietà, e questo è un patrimonio del ...

Mattarella : "La solidarietà da sempre nel Dna degli italiani" : Il Capo dello Stato visitando la comunità di San Patrignano ha parlato della solidarietà che da sempre è cifra distintiva degli italiani. Sergio Mattarella nel suo intervento ha sottolineato quanto la solidarietà possa essere importante nel tessuto sociale di un Paese: "Il tessuto solidale di un Paese e al suo interno di ciascuna comunità, è il bene comune prezioso e questo va sempre considerato a partire da chi ha responsabilità pubbliche", ha ...

