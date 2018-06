Massa riparte dal centrodestra Lavoro e sicurezza le priorità

ilgiornale

(Di giovedì 28 giugno 2018) Francesco Persiani, 53enne avvocato penalista di successo, nato a La Spezia ma cresciuto a Verona, si trasferisce adopo gli studi universitari dove mette su famiglia. Qui nel 2016 diventa Presidente della Camera Penale diCarrara e, agli inizi del 2018 si lancia in una campagna elettorale appoggiato dai partiti di. Il 24 giugno vince il ballottaggio contro il sindaco uscente (Alessandro Volpi, PD) per 56,4% a 43,3%.Sindaco Persiani, una vittoria di tutto il cenrodestra su, se lo aspettava?"Sì, diciamo di sì, c"era una grande aspettativa in tutta la cittadinanza. Gli abitanti hanno risposto facendo capire che c"era una grande voglia di alternanza, di discontinuità. Abbiamo puntato sul fatto che la città potesse credere alla nostra proposta di discontinuità. Certo - ride - non era scontato, ma fattibile. In molte roccaforti di sinistra, in Toscana come in ...