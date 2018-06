Maryland | sangue in redazione | almeno morti in una sparatoria

ilgiornale

(Di giovedì 28 giugno 2018) Phil Davis ha coperto in tempo reale lanella sede del suo giornale. Il reporter del Capital Gazette, il quotidiano di Annapolis () che sotto il controllo del Baltimore Sun ha una tiratura giornaliera di circa 30mila copie al giorno, ha raccontato i colpi dell'orrore che hanno raggiunto diverse persone in. A esploderli è stato un attentatore che, dopo un primo tentativo di fuga, è stato preso in custodia delle forze dell'ordine."Una persona armata ha aperto il fuoco colpendo diverse persone, alcune sono morte". Phil Davis racconta l'orrore con una serie di tweet che ricostruiscono lanelladel giornale. "L'uomo armato ha sparato attraverso la porta a vetri e ha aperto il fuoco su numerose persone - si legge sul profilo del reporter - non posso dire dire molto altro, non voglio fare riferimento esplicito a nessun morto ma è una situazione ...