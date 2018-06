Mario + Rabbids | Kingdom Battle riceve il DLC Donkey Kong Adventure

E3 2018 : Mario + Rabbids Donkey Kong Adventure disponibile dal 26 giugno : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato la data in cui Donkey Kong Adventure, il nuovo contenuto scaricabile di Mario + Rabbids Kingdom Battle, sarà reso disponibile. Donkey Kong arriva in Mario + Rabbids In Mario + Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure i giocatori troveranno un nuovo eroe, Donkey Kong, in un nuovo mondo con un’esperienza tattica reinventata, oltre a nuovi ...