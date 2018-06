Mare | Costa | a breve legge per recupero plastica

Mare - il ministro Costa : 'A breve legge per recupero plastica' : ... parta da quanto gia' avviato in Toscana con il progetto sperimentale 'Arcipelago Pulito', presentato a Bruxelles proprio due giorni fa, e dal recepimento delle direttive europee sull'economia ...

Mare in burrasca : soccorsi 3 naufraghi al largo della costa calabrese : Salvataggio portato a termine dalla Guardia Costiera nella giornata di ieri nelle acque di responsabilità SAR italiane. A causa del Mare in burrasca 3 velisti di nazionalità francese sono finiti in balia di onde alte 4 metri, a circa 150 miglia dalla costa calabra. A bordo di “ABAHANNA”, una barca a vela di circa 12 metri, di bandiera francese, i tre dell’equipaggio – di età compresa tra i 70 e 91 anni – a seguito dell’affondamento ...

Ambiente - Ministro Costa : presto la prima legge su Mare e plastiche : “Penso di incardinare nelle prossime settimane la prima legge sul mare che parla in particolare della plastica“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione dell’ottava edizione di Mediterraneo da remare. “Una legge che anticipa di 5 anni la direttiva europea“: in attesa che la direttiva europea sul divieto dell’usa e getta venga applicata “noi lo ...

Presentato il cartellone del Costabianca 'Scala dei Turchi' : Maree Mediterranee sarà diretto da Berta Ceglie | VIDEO : REALMONTE. Tutto pronto per l'avvio del cartellone di spettacoli 'Costabianca' all'interno del quale si terrà la manifestazione 'Maree Mediterranee' di cui Berta Ceglie è direttrice artistica. Questa mattina si è svolta la presentazione dell'evento ...

Via a 'Mare Sicuro 2018'. Tolleranza zero per pesca sub tra i bagnanti e navigazione sotto costa : Sicurezza, prossimità al cittadino, tutela dell'ambiente e delle sue risorse. Sono i principali obiettivi declinati dall'ammiraglio Giuseppe Tarzia, direttore marittimo della Toscana, durante la ...

Salvare il Mare - Costa Crociere in prima linea. A bordo della Fascinosa per l'evento 'Goal 14' : PALERMO - Il mare come lo scrigno dell'uomo. È una miniera di risorse per l'economia. È il tesoro che dobbiamo conservare alle future generazioni. Si chiama Crescita Blu,...

Il sì costa tredici milioni Mancio vuole sisteMare i conti con la Nazionale : di Tony DamascelliIn fondo, la sua è stata sempre una questione di denari. Quando Paolo Mantovani decise, su idea di Paolo Borea, di portarlo alla Sampdoria, pagò al Bologna due miliardi e mezzo più Galdiolo, Logozzo e Roselli, per l'epoca erano soldoni. Mantovani, ricoverato a Phoenix in Arizona, per un intervento al cuore, mi spiegò al telefono quella cifra: "Lei pensa che, avendo io deciso di girare un film su Gesù Cristo, poi debba ...

GrottamMare - il turismo e le idee di Vesperini : 'Costante presenza sul web - alberghi aperti anche in inverno e sgravi fiscali per chi crea ... : "Nel programma particolare spazio è riservato all' economia di condivisione, come grande opportunità per il turismo e l'innovazione del settore e come elemento di modernità e di sviluppo. Le ...

Premio Costa Smeralda : il premio Innovazione Blu a ISWEC - un dispositivo per la produzione di energia dalle onde del Mare : La giuria del premio Costa Smeralda ha oggi reso noti i vincitori della prima edizione confermando l’appuntamento del 28 Aprile a Porto Cervo, giornata che si annuncia ricca di eventi e presenze importanti del mondo culturale e scientifico Italiano, e non solo. Il presidente onorario di giuria Donatella Bianchi insieme ai colleghi giurati Alberto Luca Recchi, Mario Tozzi, Alessio Satta e alla direttrice artistica Beatrice Luzzi annunciano i ...