romadailynews

: Marconi, Catalano-Benvenuti: Ufficio anagrafico Cardano al collasso: Marconi, Catalano… - romadailynews : Marconi, Catalano-Benvenuti: Ufficio anagrafico Cardano al collasso: Marconi, Catalano… - agenparl_lazio : Municipio XI, @dcatalano11 – Benvenuti (Mun XI-EcoItaliaSolidale): Marconi, ufficio anagrafico Cardano al collasso… - dcatalano11 : Marconi, Catalano - Benvenuti (Mun XI-EcoItaliaSolidale): Ufficio anagrafico Cardano al collasso, Municipio XI inte… -

(Di giovedì 28 giugno 2018)(Mun XI-EcoItaliaSolidale):al, Municipio XI intervenga per destinare più personale. “Quest’oggi abbiamo ricevuto moltissime lamentele da parte di alcuni cittadini che si sono recati presso lo sportelloa Viaper fare la carta d’identità, tra queste anche un disabile, il quale dalle sei del mattino è riuscito a terminare la pratica alle ore 12”. Così in una nota Danieleconsigliere del Municipio Roma XI e Piergiorgiopresidente nazionale dell’associazione Eco Italia Solidale. “Una cosa folle se si pensa che l’ha rilasciato solamente 15 numeri per poter fare la nuova carta d’identità elettronica in giornata, per di più come è noto adesso i cittadini dovranno aspettare circa 7 giorni lavorativi per poter avere il nuovo ...