Marc Marquez - GP Olanda 2018 : “Assen mi piace - e voglio il podio. Il mio rivale? Non so..” : Marc Marquez mantiene i piedi ben piantati al terreno nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Olanda 2018 (clicca qui per programma e tv) della MotoGP ad Assen. Il campione del mondo in carica è reduce dal secondo posto del GP di Catalogna nel quale nulla ha potuto contro Jorge Lorenzo, ma i lati positivi per il Cabroncito sono comunque numerosi. Marquez, inoltre, vuole sfruttare Assen, ...

Marc Marquez - GP Olanda 2018 : “Andrò bene ad Assen - la Cattedrale mi piace. Bello il vantaggio in campionato ma…” : Marc Marquez ha rafforzato la propria leadership nel Mondiale MotoGP 2018 e si presenta con ottimismo al GP di Olanda che si disputerà nel weekend ad Assen. Lo spagnolo scatterà con tutti i favori del pronostico nell’Università del motociclismo, desideroso di tornare al successo dopo che Jorge Lorenzo ha vinto le ultime due gare tra Mugello e Montmelò. Il pilota della Honda sembra davvero avere una Marcia in più e ha 27 punti di vantaggio ...

MotoGP - Test Barcellona 2018 : Marc Marquez è il più veloce davanti a Iannone - le Yamaha rimangono lontane : Si è conclusa con Marc Marquez (Honda) davanti a tutti la giornata di Test di Barcellona riservata alla MotoGP. Nelle otto ore disputate sul tracciato del Montmelò, dove di ieri si è svolto il Gran Premio di Catalogna, ha girato quasi tutto il lotto dei piloti della classe regina, tranne le due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo fresco di successo nella gara di casa. Il miglior tempo, come detto, lo ha fissato il campione del ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : l’amara vittoria Ducati - Marc Marquez può sorridere e Valentino Rossi… : Il settimo round del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio ed il secondo successo consecutivo di Jorge Lorenzo, in sella alla Ducati, ha un sapore decisamente particolare per entrambi. Il maiorchino, trionfatore per la sesta volta sul circuito di Barcellona (Spagna), ha messo in mostra una guida da maestro. La GP18 sembrava la Yamaha di un paio di stagioni fa, tra la mani dell’asso iberico. Preciso in curva e deciso in frenata, ...

Marc Marquez - GP Catalogna 2018 : “L’avversario per il Mondiale? Valentino Rossi. Oggi Lorenzo imprendibile” : Marc Marquez ha conquistato un secondo posto molto prezioso nel GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha allungato il proprio vantaggio in classifica generale: ora ha 27 punti di margine su Valentino Rossi. Il pilota della Honda si è accontentato della piazza d’onore alle spalle di Jorge Lorenzo e ha preceduto il Dottore: il suo passo gara era buono ma non sufficiente per battagliare con il connazionale della ...

MotoGp – Marquez non ha dubbi : “il mio diretto rivale?” - la risposta di Marc è sorprendente : Marc Marquez, la gara in difesa al Montmelò e la lotta per il titolo Mondiale: tutta la sincerità del campione del mondo in carica di MotoGp Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e preziosa ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez allunga in testa - +27 su Valentino Rossi. Lorenzo e Dovizioso attardati : Marc Marquez si conferma in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie al secondo posto conquistato nel GP di Catalogna, ha allungato ulteriormente: ora ha 27 punti di vantaggio su Valentino Rossi che a Barcellona ha chiuso in terza posizione. Jorge Lorenzo ha infilato il secondo successo consecutivo dopo quello del Mugello ma è comunque lontano 49 punti dalla vetta, proprio come Andrea Dovizioso che è caduto ...

MotoGP - GP Catalunya : il video del numero di Marc Marquez nelle Libere 4 : L'analisi di Sanchini: ecco come ha fatto Marc a evitare di finire a terra Guarda tutti i video Marc: "Ho una nuova protezione al gomito" Guarda tutti i video

MotoGp – Valentino Rossi - la critica alla Michelin e il segreto di Marquez : “gomme? Io li avevo avvertiti! Ecco come fa Marc a salvarsi sempre” : Valentino Rossi punta il dito contro la Michelin dopo le qualifiche del Gp di Catalunya: le parole del pilota Yamaha dopo il settimo posto al Montmelò Jorge Lorenzo ci ha preso gusto: dopo la prima vittoria in Ducati, nello scorso Gp, al Mugello, arriva anche la prima pole in rosso per il mariochino. Il ducatista è stato il più veloce, oggi, nelle qualifiche del Gp di Catalunya, riuscendo a lasciarsi alle spalle rispettivamente il suo futuro e ...