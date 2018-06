Maratona The Americans su Rai4 fino alla quinta stagione | tutti i dettagli e le

optimaitalia

: Maratona #TheAmericans su Rai4 fino alla quinta stagione: tutti i dettagli e le anticipazioni del 5 luglio… - OptiMagazine : Maratona #TheAmericans su Rai4 fino alla quinta stagione: tutti i dettagli e le anticipazioni del 5 luglio… - 3cinematographe : Nella programmazione di questa sera spicca la maratona The Ring in seconda serata. Cosa scegliete di guardare quest… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Il pubblico diriuscirà a sostenere unadi The? Questi sembrano essere i progetti della quarta rete Rai che proprio durante la presentazione dei palinsesti ieri a Milano ha annunciato di voler mandare in onda tutte le stagioni della serie.Durante la presentazione e, in seguito, sui comunicati stampa diramati proprio in relazione alle serie tv che vedremo sue Rai2, la rete ha confermato che la terza, quarta edi Theandranno in onda tra l'autunno e l'inverno prossimi mentre la seconda dovrebbe seguire questa prima proprio in estate.Proprio oggi, comei giovedì, Thetorna in onda sucon due nuovi episodi e lo stesso farà anche in futuro visto che la rete ha confermato che proprio questa sarà la serata dedicataserie. Ad andare in onda oggi, 28 giugno, saranno gli episodi 7 e 8 della ...