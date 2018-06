Mara Venier | spiega come sarà la sua Domenica In

“Cosa l’hanno ridotta a fare”. Cristina Parodi - che batosta dalla Rai. Con l’arrivo di Mara Venier - ecco il ripiego che le tocca : Su Rai Uno la sua ‘Domenica In’, partita in tandem con la sorella Benedetta e proseguita in solitaria con una scaletta stravolta nel corso dei mesi per tentare di risollevare lo share, ha lasciato campo libero alla concorrenza, trainata da una sempre più forte Barbara d’Urso. A partire da settembre il contenitore domenicale del primo canale Rai tornerà ad essere animato da una sua storica conduttrice, Mara Venier, con cui ...

Mara Venier a Blogo : "Sarà una Domenica In divertente - ho rifiutato un'offerta di Discovery" (video) : Dal prossimo 23 settembre, alle 14.00, su Rai 1 tornerà Mara Venier. La zia più amata dai telespettatori condurrà la prossima edizione di Domenica In (con Cristina Parodi relegata dalle 17 in poi con La prima volta). "Quando mi hanno proposto Domenica In non ho potuto non rifiutare. Non me l'aspettavo, è successo tutto casualmente, non cercavo Domenica In e avevo anche una bellissima offerta da Discovery. Probabilmente avrei fatto quella, ...

Cristina Parodi e Mara Venier : complicità e nessuna competizione : Cristina Parodi e Mara Venier: l’abbraccio in una foto sui social Sono stati presentati il 27 Giugno i nuovi palinsesti Rai. Qui presenti anche Mara Venier e Cristina Parodi. La presenza di Mara Venier a Domenica In al posto di Cristina Parodi è stata ufficializzata. Per la Parodi è previsto un nuovo progetto a Settembre. […] L'articolo Cristina Parodi e Mara Venier: complicità e nessuna competizione proviene da Gossip e Tv.

Domenica In - Cristina Parodi sull’arrivo di Mara Venier : “Le auguro che possa andare bene” : La stagione televisiva appena conclusa non è stata tra le migliori della carriera professionale di Cristina Parodi. Su Rai Uno la sua ‘Domenica In’, partita in tandem

Mara Venier lascia Tu si que vales - la dedica su Instagram ai colleghi : Mara Venier lascia Tu si que vales e dedica un pensiero dolcissimo ai colleghi su Instagram. La conduttrice è stata fra i protagonisti indiscussi dello show del sabato sera, fra risate e commozione. Approdata nel programma in qualità di ospite, è diventata nel corso delle puntate un personaggio fisso del cast, dando vita a gag e scene divertenti con i concorrenti e con gli altri giudici. Nella prossima stagione della trasmissione però Mara ...

Mara Venier dice addio a Tu sì que vales : la replica di Rudy Zerbi : Tu sì que vales: Mara Venier lascia Mediaset per tornare in Rai Si chiudono anni di divertimento e di trascinante allegria. Quell’allegria sincera che trasformava un sabato sera normale in uno di festa e gaudio. Tu sì que vales perde Mara Venier e il pubblico perde la zia del sabato sera. Fin dal suo arrivo a Mediaset grazie all’amicizia con Maria De Filippi i telespettatori l’hanno premiata con grande affetto tanto che ...