Manca una firma per completare i lavori antisismici sull' autostrada | 383 licenziati

Siracusa - il sindaco c’è ma Mancano i consiglieri : errori nei verbali dei seggi. Il tribunale avvia controlli nelle sezioni : Il sindaco c’è, manca il consiglio comunale. È quello che sta succedendo nella città di Siracusa, dove il ballottaggio ha incoronato Francesco Italia, candidato di una lista civica d’ispirazione di centrosinistra che ha preso il 53%. Manca, però, l’elenco completo degli eletti in consiglio. Il motivo? I diversi errori contenuti nei verbali compilati dai presidenti di seggio. Le denunce dei candidati hanno spinto il presidente del tribunale ...

Giorgio Manetti su Gemma Galgani : “Nessuna come lei - mi Manca” : Giorgio Manetti sente la mancanza di Gemma? Pare proprio che sia così. Il Gabbiano, come più volte si è definito il cavaliere fiorentino all’interno del dating show di Maria De Felippi, pare ripensi all’amore perduto. Giorgio Manetti e Gemma Galgani ritorno di fiamma? Ammettiamolo. La storia d’amore tra Sgem e George ha fatto sognare, forse più di quella dei mille tronisti “ggggiovani” che di volta i volta hanno portato a casa la bellona di ...

Il "sistema Montante" tra ricatti e pressioni per una fusione Mancata : Dubbi maturati anche da Gaetano Armao, giurista e all'epoca assessore all'Economia, e Maria Sole Vizzini, che è il revisore dei conti di Ast. Quest'ultima, in seguito, comparirà come testimone nell'...

VIDEO/ Russia Egitto (3-1) : highlights e gol. Cuper : Manca ancora una partita (Mondiali 2018 - gruppo A) : VIDEO Russia Egitto (risultato finale 3-1): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. Seconda vittoria per la nazionale padrona di casa, che di fatto blinda già gli ottavi(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:00:00 GMT)

Van Basten / Mondiali 2018 : Italia scarsa come l’Olanda - Mancano i big di una volta : Van Basten, Mondiali 2018. La stella rossonera racconta del suo pronostico per la competizione e giudica gli azzurri: l'Italia scarsa come la mia Olanda, non meritano la qualificazione.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:20:00 GMT)

Van Basten : 'Italia scarsa come l'Olanda - Mancano i big. Contro la Svezia una pena' : Però c'è una differenza non da poco: il Milan dominava l' Europa e il mondo e quel ruolo oggi è del Real. La Juve fa parte dell' élite, ma vince solo in Italia". "Mondiale, vinceranno le solite. ...

Malagò : “nessuna Mancanza di rispetto verso tifosi Palermo” : “Mi dispiace se i tifosi del Palermo, che si è reso altresì protagonista di una stagione straordinaria, si siano sentiti mancare di rispetto e in tal caso mi scuso con loro per il tweet in oggetto il cui contenuto va oltre gli episodi della doppia sfida e celebra i meriti di una società che ha costruito il successo con lungimiranza, anche per l’investimento sostenuto per il nuovo stadio”. Così il presidente del Coni, Giovanni ...

Roma - cani randagi attaccano una donna : “Mancano controlli nei parchi” : “Una donna è stata aggredita ieri mattina da tre cani randagi mentre passeggiava con il suo cane a Villa Pamphili”. Così in una nota Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimento Animalista, presieduto dall’on. Michela Vittoria Brambilla. “Roma è diventata – prosegue – la Capitale del degrado e dell’insicurezza. La colpa è della sindaca Raggi che non garantisce i controlli nei parchi urbani e non applica la Legge Regione ...

Volley - Italia : una squadra di serie B senza le stelle. Figuracce in Nations League - Mancano Zaytsev e Juantorena. Final Six lontane : senza le stelle siamo… dei terrestri. senza i nostri campioni siamo purtroppo una squadra di seconda/terza fascia a livello internazionale. Priva dei fenomeni Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, senza poter contare nemmeno su un titanico libero come Massimo Colaci e su un meraviglioso palleggiatore come Simone Giannelli, l’Italia si è sciolta come neve al sole e ha palesato un livello tecnico purtroppo non all’altezza di una ...

Barbara D'Urso - 'Mancamento' in diretta : le passano una foto - lei la vede e... Sesso e corna tra vip - una valanga : Tradimento in vista per Lucia Orlando . Il suo flirt con Filippo Contri , nato nella casa del Grande Fratello , è a rischio: colpa di una paparazzata di Nuovo , che ha beccato il ragazzo con un'altra ...

Katia Ricciarelli lancia una frecciatina a Pippo Baudo : “Sento più la Mancanza del mio cane” : Katia Ricciarelli intervista al settimanale Oggi: la frecciatina all’ex marito Pippo Baudo Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono stati per tantissimi anni una coppia molto amata e seguita dal pubblico italiano. La fine del loro matrimonio e i disguidi nati a seguito della loro separazione tuttavia sono molti noti ancora ai più. A distanza di […] L'articolo Katia Ricciarelli lancia una frecciatina a Pippo Baudo: “Sento più la ...

Sergio Ramos ironico : “Manca solo che Firmino dica di essersi raffreddato per una goccia del mio sudore” : Le accuse nei confronti di Sergio Ramos non sono andate giù al calciatore del Real Madrid, prima polemiche sull’infortunio di Salah poi per quanto riguarda il portiere Karius. Adesso il difensore ha deciso di rispondere in modo ironico, come riporta Marca: “Per quanto riguarda Salah è stata detta una bufala, perché vedendo bene l’azione è lui che per primo mi afferra il braccio e io cado dall’altro lato, di fatto lui si ...

Roland Garros – Fabio Fognini show! L’azzurro scatenato : “next-gen? Una cazzata! A quello che ha giocato contro di me Manca…” : Fabio Fognini si dimostra schietto e sincero come sempre: nel post gara contro Ymer, il tennista italiano critica la troppa attenzione Fabio Fognini, nelle sue dichiarazioni, è sempre schietto e sincero. È risaputo. Il tennista ligure non rinuncia mai ad esprimere il suo parere, senza mezzi termini, anche a costo di generare polemica. Al termine della sfida vinta contro Ymer, Fognini è stato molto critico verso l’attenzione che viene data ...

