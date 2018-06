Maltempo | nubifragi in Calabria | la Giunta chiede lo stato di emergenza

Maltempo al Sud - nubifragi e tornado per un rarissimo ciclone tropicale sul mar Jonio : “nessun precedente a Giugno - è uno sconvolgimento climatico” : 1/10 Le immagini dal satellite stamattina ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : allagamenti - alberi abbattuti e automobilisti bloccati nei sottopassi : Decine gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo a causa del nubifragio che si è abbattuto nella notte in città provocando numerosi disagi: segnalati allagamenti, alberi caduti, automobilisti intrappolati soprattutto nei sottopassi, dove le carreggiate si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua. Registrati tombini saltati e garage allagati in diverse zone della città. Le situazioni più critiche a Falsomiele, Bonagia, Ciaculli e ...

Maltempo - Lanciano in ginocchio : nubifragio e danni per 1 milione - attivato il Coc [FOTO] : 1/10 ...

Maltempo : nubifragi nel pescarese e teramano : Forte Maltempo nel pescarese e teramano, dove sulla costa si sono verificati nubifragi nel pomeriggio. In pochi minuti sono caduti diversi millimetri di pioggia con allagamenti in diverse zone anche dell’interno. La zona è stata interessata anche da grandine, tuoni e bombe d’acqua. Il clima, tutt’altro che estivo, ha determinato un repentino abbassamento della temperatura che in un’ora è passata da 29 a 23 gradi. Numerose ...

Salento - Maltempo e danni all'agricoltura/ Lecce colpita da nubifragi e grandine : "stato di calamità naturale" : Salento, maltempo e danni all'agricoltura: pioggia e grandine si sono abbattuti sulla Puglia, presentata una interrogazione urgente alla Regione, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 08:40:00 GMT)

Maltempo Sicilia - nubifragio a Canicattì : auto sommerse dall’acqua : Strade allagate e quartieri isolati a Canicattì (Ag) a causa delle abbondanti precipitazioni. Le zone più colpite quelle tra il vecchio tracciato del fiume Naro che attraversa il centro abitato e che è stato cementificato a partire dall’immediato secondo dopoguerra. Diversi automobilisti sorpresi dalla pioggia battente sono stati costretti ad abbandonare le loro autovetture perché sommersi dall’acqua torrenziale accumulatasi sotto il ...

Maltempo Calabria - nubifragio nel Vibonese : disagi per Intercity Roma-Reggio : Sulla linea ferroviaria Reggio Calabria–Lamezia Terme (via Tropea) il traffico è ancora sospeso per l’allagamento dei binari fra Joppolo e Nicotera dovuto alle intense piogge che hanno interessato la zona. E’ stato attivato il servizio sostitutivo con autobus fra Rosarno e Lamezia Terme Centrale. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. Un treno Intercity partito da Roma e diretto a Reggio ...

Maltempo Calabria : nubifragio nel Vibonese - paura per crolli a Nicotera : Forte ondata di Maltempo nella notte in provincia di Vibo Valentia: tanta paura a Nicotera per il crollo di alcuni muri di contenimento nel centro cittadino. Alcune famiglie hanno deciso di abbandonare le loro abitazioni e sono scese in strada per timore che potessero verificarsi danni agli edifici di via Madonna della Scala. Acqua e fango hanno invaso le vie di comunicazione. Numerosi disagi anche a causa dell’assenza di energia ...

Maltempo - forte nubifragio a Messina : Un forte nubifragio si è abbattuto la scorsa notte su Messina. Ingenti i danni. Alcuni torrenti in piena sono esondati e molte strade allagate.

Maltempo : nubifragi e disagi nel Salento : Violenti nubifragi stanno interessando da stamattina il Salento, causando disagi alla circolazione stradale, allagamenti di scantinati e abitazioni. I vigili del fuoco sono all’opera per prosciugare i locali invasi dall’acqua piovana. Le situazioni piu’ critiche sono segnalate a Casarano e Taurisano, dove in poche ore sono caduti circa 50 millimetri di pioggia. Precipitazioni intense, accompagnate da fulmini, hanno interessato ...

Maltempo Sardegna : improvviso nubifragio tra Macomer e Campeda - ripresa la circolazione dei treni : Ieri pomeriggio un improvviso nubifragio tra Macomer e Campeda, nella Sardegna centrale, ha causato l’allagamento dei binari e la conseguente sospensione del collegamento ferroviario: successivamente, nella notte, la circolazione è tornata regolare sulla linea regionale Macomer-Ozieri-Chilivani. I lavori per ripristinare l’infrastruttura danneggiati si sono conclusi a tarda notte e alle 03:50 è arrivato il via libera da ...

Maltempo Puglia : nubifragio in provincia di Foggia - allagamenti e disagi : Un violento nubifragio ha investito nella notte gran parte della provincia di Foggia: allagamenti a Lido del Sole, dove i vigili del fuoco del comando provinciale stanno operando con diverse squadre. disagi anche a San Giovanni Rotondo, i pompieri hanno tratto in salvo alcune persone all’interno di un’auto bloccata dall’acqua. disagi per i collegamenti delle Ferrovie del Gargano: sui binari si sono riversati fango e detriti, ...

Maltempo - giornata di nubifragi in centro Italia. Ora la pioggia si sposta verso Sud : ROMA - Dopo aver preso di mira a inizio settimana il Nord Italia, l'ondata di Maltempo che da giorni sta attraversando la penisola si è spostata sulle regioni centrali. Le forti piogge hanno provocato ...