Malore Maradona – Dallo sfogo contro le bugie al dolce messaggio a Rocio

Mondiali 2018 - l’Argentina passa il turno. Ma lo spettacolo è sugli spalti : Maradona dalla lode a Dio al Malore : “Sono convinto che finalmente vedremo giocare l’Argentina da Argentina”. Diego Armando Maradona aveva previsto la vittoria dell’Albiceleste contro la Nigeria, con il relativo passaggio di turno. Ma mentre Messi e compagni se la giocavano in campo, in tribuna l’ex pibe de oro dava spettacolo tra invocazioni all’altissimo, preghiere e gesti scaramantici. Alla fine la gioia è stata troppa e Maradona ha avuto un collasso che ...

Mondiali Russia 2018 – Malore Maradona - la verità di Diego : “ricoverato? Ecco cosa è successo” : Diego Armando Maradona fa chiarezza sul Malore accusato ieri sera allo stadio durante la sfida dei Mondiali di Russia 2018 tra Nigeria e Argentina Durante Nigeria-Argentina, il vero showman della serata è stato Diego Armando Maradona. Prima il balletto con una tifosa nigeriana, poi un’esultanza da film (QUI il VIDEO), per non parlare della ‘pennichella’ e dei gestacci rivolti ai rivali (IL VIDEO). El Pibe de Oro ha fatto però ...

