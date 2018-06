Mafia | colpo a clan Agrigento e Palermo | arrestati 10 boss 2

Italia : Mafia ; colpo a clan agrigentini - 10 arresti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mafia - colpo a clan agrigentini : arresti : 8.00 I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno arrestato 10 capi Mafia delle cosche agrigentine e palermitane e notificato un obbligo di dimora a un altro indagato.L'operazione è coordinata dalla Dda di Palermo. In manette sono finiti boss ed estortori già arrestati a gennaio nell'ambito del maxiblitz 'montagna',poi scarcerati dal tribunale del riesame. Le indagini hanno appurato il coinvolgimento degli arrestati in estorsioni, ...

Mafia - colpo al clan dei Lo Piccolo : confermate 12 condanne in Cassazione : Regge in Cassazione l'impianto accusatorio della Procura che ha portato a condanne a oltre tre secoli di carcere per boss, gregari ed estorsori del clan palermitano dei boss Lo Piccolo . Il processo ...

Mafia - colpo da 8 milioni in un caveau a Catanzaro : arrestata banda foggiana. Azione militare concordata con le ‘ndrine : Portarono via 8 milioni di euro con un’Azione paramilitare durata in poco più di dieci minuti. Li ha arrestati la procura antiMafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri, un anno e quattro mesi dopo l’assalto al caveau della società Sicurtransport di Caraffa. In manette sono finiti gli autori materiali della rapina da film, tutti appartenenti alla mala di Cerignola, nel Foggiano, specializzata in colpi di questo tipo, ...