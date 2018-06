Mafia | boss scarcerati dal Riesame tornano in cella | 10 capimafia delle cosce agrigentine

Palermo - boss scarcerati dal Riesame tornano in cella : 10 capiMafia delle cosce agrigentine e palermitane in manette : Di nuovo in carcere. I Carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno arrestato dieci capimafia delle cosche agrigentine e palermitane e notificato un obbligo di dimora a un undicesimo indagato. L’operazione è stata coordinata dalla Dda di Palermo. In manette sono finiti boss ed estorsori già arrestati a gennaio scorso nell’ambito del maxiblitz Montagna poi scarcerati dal tribunale del Riesame. I giudici della Libertà, nei mesi scorsi, ...

Mafia : colpo a clan Agrigento e Palermo - arrestati 10 boss (2) : (AdnKronos) – Il blitz, scattato nel cuore della notte, è stato eseguito da oltre 100 militari, supportati da un elicottero, da unità cinofile e dallo Squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori di Sicilia. Numerose perquisizioni alla ricerca di droga e armi sono ancora in corso. I dieci arresti sono stati eseguiti su richiesta della Dda di Palermo. L’ipotesi di reato contestata è associazione mafiosa armata finalizzata alle ...

Blitz antiMafia ad Agrigento - 10 boss tornano in carcere - : In manette sono finiti alcuni membri di Cosa Nostra, già arrestati lo scorso gennaio nell'ambito della maxioperazione "Montagna", ma successivamente scarcerati per uno difetto di motivazione

Mafia : 19 arresti a Catania. Il boss comandava dal carcere : Sono 19 gli arresti eseguiti oggi a Paternò, in provincia di Catania, per Mafia. I carabinieri del comando provinciale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di presunti boss e gregari del gruppo di Paternò del clan mafioso Laudani.Le accuse avanzate dai pm della Direzione distrettuale antiMafia locale sono di associazione mafiosa, rapina, traffico e spaccio di droga, porto e detenzione di armi. Il clan di Paternò è ...

Mafia : pizzo a imprenditori edili - così i boss mantenevano la ‘cassa’ : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – “Il racket delle estorsioni continua a costituire per le famiglie mafiose uno strumento di accumulazione illecita di risorse e, nel contempo, un’attività funzionale al concreto esercizio del potere per il controllo del territorio secondo la logica dell’intimidazione e della sopraffazione”. Lo dicono gli investigatori dell’Arma, dopo l’operazione denominata ‘Nuovo ...

Mafia : blitz Palermo - così i boss parlavano del nuovo ‘Papa’ : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – “nuovo Papa”¦ nuovo Papa a chi mettono? “¦.. Non hanno nessuno, forse non lo hai capito. L’unico Papa che poteva essere con loro sai chi era? Sergio”. Non sapendo di essere intercettati i boss discutevano dei nuovi assetti all’interno della famiglia mafiosa di Monreale. Il ‘Sergio’ a cui si fa riferimento nell’intercettazione è Sergio Damiani, panettiere, ...

