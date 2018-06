Mafia : colpo a clan Agrigento e Palermo - arrestati 10 boss (2) : (AdnKronos) – Il blitz, scattato nel cuore della notte, è stato eseguito da oltre 100 militari, supportati da un elicottero, da unità cinofile e dallo Squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori di Sicilia. Numerose perquisizioni alla ricerca di droga e armi sono ancora in corso. I dieci arresti sono stati eseguiti su richiesta della Dda di Palermo. L’ipotesi di reato contestata è associazione mafiosa armata finalizzata alle ...

Mafia a Palermo e Agrigento : arrestati 10 esponenti di vertice : Palermo, 28 giu. , askanews, - I Carabinieri di Agrigento hanno arrestato 10 persone ritenute il vertice delle famiglie mafiose di Cosa nostra agrigentina e del Palermitano, che erano stati rimessi in ...

Mafia - Addiopizzo scrive a Salvini : “Per i migranti pacchia finita? A Palermo i bengalesi denunciano il racket” : Hanno scritto a Matteo Salvini per raccontare la vicenda di alcuni imprenditori del Bangladesh, vittime delle estorsioni di Cosa nostra che hanno avuto il coraggio di ribellarsi a Palermo. Nei giorni in cui le politiche del nuovo ministro dell’Interno stanno scatenando un dibattito infuocato l’associazione antiracket Addipizzo interviene con una missiva indirizzata direttamente al numero uno del Viminale. “Ci saremmo aspettati ...

Mafia - tolta la scorta all'ex Pubblico ministero di Palermo Ingroia : tolta la scorta ad Antonio Ingroia, pm palermitano che ha avviato le indagini sulla trattativa Stato-Mafia. Ad annunciarlo - scrive "Il Fatto Quotidiano" - e' stato il magistrato Nino Di Matteo in una ...

Mafia : Palermo - 35 anni da omicidi D'Aleo - Bommarito e Morici : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Si è svolta questa mattina, in via Cristofaro Scobar, a Palermo, la cerimonia di commemorazione del 35° anniversario dell’omicidio del capitano Mario D’Aleo, dell’appuntato Giuseppe Bommarito e del carabiniere Pietro Morici. Sul luogo dell'eccidio il comandante general

Mafia : blitz Palermo - così i boss parlavano del nuovo ‘Papa’ : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – “nuovo Papa”¦ nuovo Papa a chi mettono? “¦.. Non hanno nessuno, forse non lo hai capito. L’unico Papa che poteva essere con loro sai chi era? Sergio”. Non sapendo di essere intercettati i boss discutevano dei nuovi assetti all’interno della famiglia mafiosa di Monreale. Il ‘Sergio’ a cui si fa riferimento nell’intercettazione è Sergio Damiani, panettiere, ...

Mafia : blitz Palermo - un panettiere a capo famiglia Monreale : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Decimata dagli arresti la famiglia mafiosa di Monreale si riorganizzava. Nuovi vertici e nuovi assetti determinati nell'arco di pochi mesi dopo le operazioni dei carabinieri 'Quattropuntozero' e 'Montereale', che avevano colpito il mandamento San Giuseppe Jato e la ste

Mafia : blitz Palermo - un panettiere a capo famiglia Monreale : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – Decimata dagli arresti la famiglia mafiosa di Monreale si riorganizzava. Nuovi vertici e nuovi assetti determinati nell’arco di pochi mesi dopo le operazioni dei carabinieri ‘Quattropuntozero’ e ‘Montereale’, che avevano colpito il mandamento San Giuseppe Jato e la stessa famiglia di Monreale, tra marzo e ottobre 2016, con un raffica di arresti. E’ quanto emerge ...

Palermo - il caso del Caravaggio rubato. Per commissione antiMafia non è stato distrutto : Rubata e sparita nel nulla da 49 anni, la celebre Natività di Michelangelo Merisi da Caravaggio – portata via dall’oratorio di San Lorenzo, nel cuore storico di Palermo nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 – non è andata distrutta. È la novità che emerge dalla relazione della presidente della commissione parlamentare antimafia nella passata legislatura, Rosy Bindi sull’inchiesta svolta dalla commissione e che sarà ...

Palermo - Di Matteo accusa : "La Mafia ha ricattato i governi Amato - Ciampi e Berlusconi" : Il pm del processo Trattativa commenta la sentenza e parla del caso Montante: "Qualcuno vuole screditare tutta l'antimafia"

DON PINO PUGLISI - PAPA FRANCESCO LO COMMEMORA/ Palermo - 25 anni dalla morte : il prete che non temeva la Mafia : Don PINO PUGLISI, PAPA FRANCESCO lo COMMEMORA: il prete ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 verrà omaggiato a Palermo dal Santo Padre. Pubblicato un libro di scritti inediti..(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:07:00 GMT)