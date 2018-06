M5S vs Casellati | Sui vitalizi una giravolta incredibile | non faremo sconti

Governo - Conte in Senato : “Fuori mafia dallo Stato”. Cori in aula di Lega e M5S - Renzi protesta : interviene Casellati : Standing ovation, con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I Senatori di Lega e M5s sono immediatamente scattati in piedi e hanno cominciato a scandire lo slogan “fuori la mafia dallo Stato“. Proteste dai banchi del Pd e da parte di Matteo Renzi. Per calmare l’aula, è intervenuta la ...

Governo Lega-M5S : Fico e Casellati hanno incontrato Mattarella : 12:35 - L'incontro del presidente del Senato Casellati con Mattarella è durato circa 25-30 minuti. Come per Fico, nessun commento all'uscita dal Quirinale.12.00 - Maria Elisabetta Alberti Casellati, è giunta al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella.11.30 - È durato circa 25 minuti l’incontro tra il presidente della Camera, Roberto Fico, e il capo dello Stato. Al termine, Fico è andato via dal Quirinale senza rilasciare alcuna ...

NUOVO GOVERNO M5S-LEGA - DUBBI MATTARELLA SU CONTE PREMIER/ Incontrati Casellati e Fico : tutto tace : GOVERNO Lega-M5s, MATTARELLA dà l'incarico a Giuseppe CONTE prossimo PREMIER? Consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi DUBBI sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:42:00 GMT)

Nuovo Governo M5S-Lega - dubbi Mattarella su Conte Premier/ Casellati-Fico al Colle - Salvini “no invasioni Ue” : Governo Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo Premier? Consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 12:18:00 GMT)

Governo Lega-M5S : Fico e Casellati oggi al Colle : 11.30 - È durato circa 25 minuti l’incontro tra il presidente della Camera, Roberto Fico, e il capo dello Stato. Al termine, Fico è andato via dal Quirinale senza rilasciare alcuna dichiarazione ai giornalisti presenti. Alle 12 è attesa al Colle il presidente del Senato.11.02 - Il presidente della Camera, Roberto Fico, giunge al Colle.Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver incontrato ieri le delegazioni di Lega e ...

GOVERNO LEGA-M5S - FICO E CASELLATI DA MATTARELLA/ “Conte non sia un esecutore” : moniti Ue a Salvini-Di Maio : GOVERNO LEGA-M5S, MATTARELLA dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Consultazioni con FICO e CASELLATI, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:10:00 GMT)

Lega-M5S : 'Conte premier' - ma Mattarella prosegue consultazioni : oggi Fico e Casellati : Il governo vuole far crescere economia e lavoro'. Lo dice Matteo Salvini, dopo l'incontro con Sergio Mattarella. DI MAIO: 'NOSTRO LEADER È IL PROGRAMMA' 'Il nostro obiettivo è migliorare la qualita' ...

Governo M5S-Lega - Mattarella dà incarico a Conte?/ Consultazioni con Fico-Casellati : dubbi su Di Maio-Salvini : Governo Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:05:00 GMT)

M5S - Toninelli scrive alla Casellati : "Dov'è l'istruttoria sui vitalizi?" : Il Movimento 5 Stelle è pronto al tornare al voto dopo la chiusura dei "2 forni", ma non ha perso di vista una delle sue battaglie principali: quella contro i vitalizi. Oggi Danilo Toninelli, capogruppo al Senato per il Movimento 5 Stelle, ha inviato una lettera alla Presidente Alberti Casellati per chiederle lumi sull'istruttoria sui vitalizi: "Gentile Presidente Alberti Casellati, in considerazione del solerte lavoro compiuto dal Collegio ...

M5S chiede abolizione dei vitalizi a Casellati : “Al Senato istruttoria ferma - è scandaloso” : Danilo Toninelli, capogruppo M5s al Senato, ha inviato una lettera alla presidente di Palazzo Madama Maria Elisabetta Casellati per chiederle che fine abbia fatto l'istruttoria per abolire i vitalizi. E poi attacca: "Sembra che l'istruttoria dei questori stia concludendosi in maniera scandalosa".Continua a leggere

“Dov’è l’istruttoria sui vitalizi?” - M5S scrive a Casellati : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “Gentile Presidente Alberti Casellati, in considerazione del solerte lavoro compiuto dal Collegio dei Questori della Camera dei deputati, che ha completato l’istruttoria per la revisione dei vitalizi, compresi i trattamenti di reversibilità, e in relazione al suo dichiarato impegno in favore di un percorso parallelo e coordinato tra i due rami del Parlamento, le scrivo per chiederle lumi ...

"Dov'è l'istruttoria sui vitalizi?" - M5S scrive a Casellati : "Gentile Presidente Alberti Casellati, in considerazione del solerte lavoro compiuto dal Collegio dei Questori della Camera dei deputati, che ha completato l'istruttoria per la revisione dei vitalizi ,...

Consultazioni : lunedì apre alle 10 M5S - chiude Casellati alle 18 (2) : (AdnKronos) – Stavolta il Capo dello Stato riceverà le delegazioni dei Gruppi politici in ordine decrescente. alle 10, come detto, il Movimento 5 Stelle; alle 11 il centrodestra rappresentato dai tre partiti della coalizione; alle 12 il Pd.Nel pomeriggio si riprenderà alle 16 con Liberi e Uguali, seguiti alle 16.20 dal Gruppo parlamentare per le Autonomie del Senato; alle 16.40 e alle 17 dai Gruppi Misti, rispettivamente, di Palazzo ...

**Consultazioni : lunedì apre alle 10 M5S - chiude Casellati alle 18** : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Inizieranno alle 10 con il Movimento 5 stelle le consultazioni di lunedì prossimo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del nuovo governo. Ultimo colloquio alle 18 con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il centrodestra si presenterà alle 11 con un’unica delegazione. L'articolo **Consultazioni: lunedì apre alle 10 M5S, chiude Casellati alle 18** ...