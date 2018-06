M5s | parlamentari dovranno restituire almeno 2mila euro | “Estendiamo regolamento a tutti

M5s : Grillo - parlamentari estratti a sorte : "Io un'idea ce l'ho, il suo nome tecnico è "sortition". Ma il suo nome comune è "selezione casuale". L'intuizione è di un certo Brett Hennig. L'idea è molto semplice: selezioniamo le persone a sorte e ...

M5s : nuove regole per i rimborsi dei parlamentari : Un forfait da 3 mila euro al mese che diventano 2 mila per chi ha la residenza in provincia di Roma: è questa la cifra che i parlamentari M5S dovranno restituire mensilmente secondo il nuovo ...

M5s - nuove regole sulle restituzioni dei parlamentari : forfait di 3mila euro al mese. 2mila per chi ha residenza a Roma : Un forfait da 3mila euro al mese che diventano 2mila per chi ha la residenza in provincia di Roma: è questa la cifra che i parlamentari M5S dovranno restituire mensilmente secondo il nuovo regolamento dei rimborsi dei portavoce del movimento alle Camere. Lo annuncia il blog delle stelle sottolineando che il taglio alle indennità e quello all’assegno di fine mandato sono altri due punti chiave del nuovo regolamento. L'articolo M5s, nuove regole ...

Di Maio ai parlamentari M5s : voglio consigli - non piagnistei - : "Siamo nati per cambiare il Paese. Noi ora siamo maggioranza, non ci sono più scuse" ha detto il vicepremier ai suoi all'assemblea congiunta dei gruppi del Movimento

DIFESA A OLTRANZA - Di Maio davanti ai malumori dei parlamentari M5s : "Ascolto consigli - non piagnistei" : Si presenta a tarda sera davanti ai deputati e ai senatori che lo hanno atteso tutto il pomeriggio perché "questa volta Luigi non può non essere presente all'assemblea", hanno detto in tanti a metà giornata. Di Maio sa che non riceverà applausi scroscianti. Il terreno non è amico come un tempo. Quindi va subito sulla difensiva e lascia poco spazio a chi, come Elena Fattori, chiede di modificare il regolamento e ...

M5s - Luigi Di Maio spappolato : la raccolta firme dei parlamentari per dimezzarlo : Togliere a Luigi Di Maio i pieni poteri nel Movimento 5 Stelle . È la clamorosa mossa dei parlamentari grillini che hanno organizzato una raccolta firme per cambiare gli statuti dei gruppi di Camera e ...

«L'alleanza con Salvini è un tradimento. Spero che i parlamentari M5s si ribellino» : Nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, governi e investitori internazionali sembrano ancora diffidenti sulle reali intenzioni di Roma riguardo l'euro. Nella Lega la ...

Torino-Lione - Chiamparino convoca parlamentari : assenti Lega e M5s. Tensione tra polizia e No Tav in presidio : Una cinquantina di No Tav si sono radunati stamattina a Torino in Piazza Castello sotto gli uffici della Regione in occasione dell’incontro con i parlamentari convocato dal governatore Sergio Chiamparino per discutere di infrastrutture e, in particolare, della Torino-Lione. Fra i manifestanti c’era anche il leader storico del movimento, Alberto Perino. Un gruppo di dimostranti mentre percorreva la limitrofa via Palazzo di Città ha ...

Tav : Chiamparino convoca parlamentari - disertano Lega e M5s : Stamani a Torino hanno protestato davanti agli uffici della Regione una cinquantina di manifestanti contrari all'Alta Velocità. Toninelli vuole aprire un tavolo di verifica. 'Non necessario un ...

Chi sono i parlamentari M5s diventati viceministri e sottosegretari del governo Conte : La squadra di governo è stata ufficializzata e sarà composta, oltre ai capi dei vari dicasteri, da 6 viceministri e 39 sottosegretari. Polemica per le pochissime donne all'interno dell'Esecutivo e per l'assegnazione della delega alle Pari Opportunità a un uomo, il grillino Vincenzo Spadafora. Ecco chi sono i viceministri e i sottosegretari di nomina pentastellata.Continua a leggere

Il M5s si spacca : 50 parlamentari escono dalla maggioranza : Colpo di scena. Era nell’aria ma la scissione si è concretizzata alla vigilia del giuramento del Governo Conte. Cinquanta parlamentari

Centrodestra in crisi - Berlusconi preoccupato/ Forza Italia - parlamentari migrano verso maggioranza M5s-Lega? : Berlusconi preoccupato, Salvini vuole prendersi il Centrodestra: ultime notizie, tensione in casa Centrodestra, tra l'alleanza Lega-M5s e l'opa su Forza Italia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:37:00 GMT)