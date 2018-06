ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: M5s, nuove regole sulle restituzioni dei parlamentari: forfait di 3mila euro al mese. 2mila per chi ha residenza a Rom… - Diogene201 : RT @fattoquotidiano: M5s, nuove regole sulle restituzioni dei parlamentari: forfait di 3mila euro al mese. 2mila per chi ha residenza a Rom… - ilmessaggeroit : Grillo: «Estrarre a sorte i senatori» M5S, nuove regole su rimborsopoli - Leonesidiventa : RT @fattoquotidiano: M5s, nuove regole sulle restituzioni dei parlamentari: forfait di 3mila euro al mese. 2mila per chi ha residenza a Rom… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Undaalche diventano 2mila per chi ha la residenza in provincia di Roma: è questa la cifra che iM5S dovranno restituire mensilmente secondo il nuovo regolamento dei rimborsi dei portavoce del movimento alle Camere. Lo annuncia il blog delle stelle sottolineando che il taglio alle indennità e quello all’assegno di fine mandato sono altri due punti chiave del nuovo regolamento. L'articolo M5s,deidial. 2mila per chi ha residenza a Roma proviene da Il Fatto Quotidiano.