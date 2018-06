M5S | Fico posta foto con Grillo e Raggi | pausa pranzo speciale

BEPPE GRILLO “SENATO DEI CITTADINI ESTRATTO A SORTE”/ M5S - sfiduciato Di Maio? Spopola selfie con Raggi e Fico : BEPPE GRILLO lancia l'idea: “SENATO dei CITTADINI, con politici estratti a caso. Niente elezioni, solo sorteggi”. il Fondatore M5s di fatto sfiducia Di Maio e i parlamentari grillini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:29:00 GMT)

Vitalizi - M5S vs Casellati. Fico : "avanti alla Camera" : Il Movimento 5 Stelle continua a lavorare su un suo cavallo di battaglia: il taglio dei Vitalizi agli ex parlamentari. Ieri Roberto Fico ha illustrato il testo alla Camera dei Deputati, che dovrebbe portare ad un risparmio di 40 milioni di euro per le casse dello Stato. Casellati dopo l'elezione si era impegnata a collaborare con il Presidente della Camera, allo scopo di provvedere anche per i Vitalizi degli ex Senatori. Ieri da Washington, ...

Ue : domani convegno M5S alla Camera presente Fico : Roma, 24 giu. (AdnKronos) – ‘Sovranità Italia, Europa: quale Unione?”. domani, alle 17.30, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera, si svolgerà il decimo appuntamento di “Parole guerriere seminari rivoluzionari”. Parteciperanno all’evento Dalila Nesci, parlamentare Movimento 5 Stelle promotrice di “Parole guerriere”, Roberto Fico, presidente della Camera,i Andrea Cioffi, senatore ...

Fronda M5S - se Fico si candida a leader (dell'opposizione) : Più indizi fanno una prova. E l'insofferenza di Roberto Fico è lampante. Di continuo lancia frecciatine e dichiarazioni per prendere le distanze dal governo. Per ultimo il richiamo al deputato di Fratelli d'Italia. "I migranti non fanno la pacchia...", così in Aula ha richiamato il parlamentare Andrea Delmastro Delle Vedove chiedendogli di "utilizzare un linguaggio più consono".Un modo per replicare al Ministro ...

CAOS M5S/ "Casta" vs rivoluzionari - Di Maio nel mirino di Fico-Di Battista : Il governo italiano ha fatto saltare la bozza del vertice Ue di domenica. Ma nei 5 Stelle c'è grande agitazione e Conte e Di Maio sono in difficoltà. Ci pensa Moavero (per ora). MARA MALDO(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 06:01:00 GMT)SAVONA/ "La mia Europa aiuterà anche la Germania"CAOS UE/ Italia, attenta alla trappola greca di Merkel & Macron, di N. Berti

M5S - Fico contro Di MaioRaggi a processo - caos RomaGrillo contro lo strapotere di Salvini : Crescono i malumori nel Movimento 5 Stelle per lo "strapotere" di Matteo Salvini e a Roma la sindaca è sempre più in bilico Segui su affaritaliani.it

Governo gialloverde - Crimi - M5S - : 'Sì a stretta sulle ONG : alimentano traffico' : Il tandem pentastellato con Salvini procede spedito. Il sottosegretario all'editoria Vito Crimi , M5S, ha approvato una stretta alle ONG che operano salvataggi in mare. Un'idea perfettamente in linea ...

M5S - Roberto Fico - Danilo Toninelli e Filippo Nogarin - così la Casaleggio ha messo in ginocchio i ribelli di Aquarius : Meglio subire in silenzio che far saltare tutto in aria. La linea della Casaleggio Associati , macchina comunicativa , e non solo, del Movimento 5 Stelle , sul caso Aquarius , immigrati e porti chiusi ...

Sui migranti alla deriva - Lega e M5S (Salvini e Fico) poi troveranno una vera intesa? : Il giorno dopo la tornata elettorale che ha confermato il buono stato di salute della Lega e quello meno florido del Movimento 5 Stelle, la questione dell’Aquarius segna il primo momento di divergenza tra i due partner della coalizione giallo-verde. Nonostante la soluzione della vicenda a livello internazionale, sotto il pelo dell’acqua sembra essersi svolto un confronto tutto interno al governo italiano. E chi conosce la pallanuoto ...