L’ultima follia dei fan di Shadowhunters | uno spazio pubblicitario a Times Square per

(Di giovedì 28 giugno 2018) Che siao passione, non si può certo dire che i fan dinon siano determinati a salvare la loro serie preferita. Dopo la notizia della cancellazione, con Freeform che ha deciso di non rinnovare lo show tratto dai libri di Cassandra Clare per una quarta stagione, i fan si sono scatenati sui social network.Ispirati dalle campagne social di Brooklyn Nine-Nine, (cancellata da Fox e salvata da NBC in tempi record) e da quella più recente di Lucifer (cancellata anche questa da Fox e salvata da Netflix il mese dopo), il pubblico giovanile amante della saga letteraria e della serie ha deciso di darsi da fare per permettere a Clary, Jace, Alec, Magnus e i loro personaggi preferiti di continuare la loro storia.I fan hanno lanciato dapprima la campagna social #Save, che ha raggiunto oltre dieci milioni di cinguettii su Twitter, poi hanno creato una raccolta ...