Lula in testa a sondaggi presidenziali con il 33%

Telefona con la testa : 10 regole per proteggersi usando il cel Lula re - : Nell'era digitale il telefonino ci accompagna costantemente. Ecco i consigli su come limitare l'esposizione alle onde elettromagnetiche emesse dai dispositivi. Si parla anche di questo nell' inchiesta ...

Roma - 'Mi presti il telefono - mia madre sta male' : poi gli ruba il celLulare e l'accoltella alla testa : Brutta aggressione per rapina avvenuta l'altra notte in centro, su un tratto di Corso Vittorio . Un turista milanese è stato avvicinato da un egiziano di 25 anni che ha finto di essere in difficoltà e ...