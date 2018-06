Ludovica Frasca dimentica Luca Bizzarri | ecco il nuovo fidanzato Giocatore di beach

“Dimenticato in fretta!”. Ludovica Frasca in love. Mollato Luca Bizzarri - la giovanissima ex velina ha ritrovato l’amore e con un tipo veramente ‘fico’. Ma qualcuno maligna : “Farà la fine di Iannone con Belen” : Purtroppo le storie d’amore delle volte finiscono e anche le coppie che ci sembravano più affiatate si dicono addio. Abbiamo assistito a delle rotture clamorose, polemiche, rancorose, ma alla fine tutto si ricompone e ognuno trova la sua strada. Nella vita reale è così e anche per i personaggi dello spettacolo è così. Una delle ultime inaspettate rotture è stata quella tra Ludovica Frasca, la ex velina bruna di Striscia la Notizia e ...