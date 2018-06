Luca Marin | «Nuoto addio | adesso recito»

vanityfair

: Grazie di tutto, Luca Marin! ????????????? - Eurosport_IT : Grazie di tutto, Luca Marin! ????????????? - Luca_Marin : È arrivato il momento di fermarmi, di dire BASTA @Coninews @FINOfficial_ @giomalago @CCAniene - MatteoMarchini5 : Nuoto: Luca Marin ha detto basta. L’azzurro annuncia il ritiro attraverso una lettera su Instagram… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Quelle che state leggendo non sono parole, ma l’immagine di un corpo giovane e color caramello che esce dall’acqua, e lo fa per sempre., quattro Olimpiadi e parecchie medaglie nell’agone scivoloso del gossip, non l’aveva ancora detto pubblicamente. Ma colprofessionistico, lo annuncia oggi e qui, ha chiuso: «Sono a mollo da quando avevo sei anni, mentalmente sono arrivato, basta davvero», dice, raccontando di una scintilla di pessimismo scoccata dopo l’Olimpiade di Rio 2016 e montata come un male azzurro per mesi, dopo essersi accorto, a 32 anni, d’essere diventato il più vecchio nella sua specialità: «I 400 misti sono una gara dura, devi allenare tutti gli stili e solo all’idea di ricominciare mi viene la nausea. E pensare che Michael Phelps a un certo punto aveva visto in me il suo unico rivale… Poi, lo ammetto, mi son perduto». Il difficile arriva ora, e...