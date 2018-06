Luca Barbarossa | «Canto la mia Roma con Anna Foglietta e Fiorella Mannoia» | sul palco

Luca Barbarossa : 'Canto la mia città in romanesco. E piace all'Italia'. Il 29 concerto all'Auditorium : Lo confesso, la voglia all'inizio dell'intervista era quella di chiedergli 'passame er sale'. Romanamente, avverbio che - con calembour - definisce Luca Barbarossa : una bella mente romana, una bella ...

Luca Barbarossa : storia di Alex - da solo a Pozzallo a otto anni : Roma, , askanews, - Chi avrebbe il coraggio di dire a un bambino di otto anni arrivato in Europa dopo un viaggio di un anno e mezzo, da solo , "è finita la pacchia"? Lo dice Luca Barbarossa , negli ...

Luca Barbarossa : Roma offesa nella dignità - i romani pazienti : Roma , , askanews, - Roma è come un gattino ferito, una città offesa nella dignità ma i Roma ni, se prendessero coscienza della situazione, potrebbero avere a dirigerli qualcuno all'altezza della ...

Luca Barbarossa presenta il vinile del nuovo progetto “Roma è de tutti” : Giovedì 17 maggio nella VINYL ROOM di Via Della Frezza 53 a Roma, alle ore 18.30, sono invitati tutti quelli che amano ascoltare la musica con le orecchie e godersi le chiacchiere di due amici come FRANCESCO DE GREGORI e Luca Barbarossa, approfittando della presentazione del vinile del nuovo album di quest’ultimo “ROMA È DE TUTTI”. Un confronto tra colleghi per esplorare insieme la composizione e la realizzazione di un album ...