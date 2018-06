LP a Roma recupera il concerto cancellato | la nuova data | info sui biglietti e sul

Roma - cadavere recuperato nel Tevere : Il cadavere di un uomo è stato avvistato, nel pomeriggio, nel fiume Tevere all'altezza del ponte della Magliana, a Roma. Immediatamente una squadra di terra dei vigili del fuoco, coordinati dal nucleo ...

Bjork a Roma recupera il concerto alle Terme di Caracalla : nuova data e info biglietti : Bjork a Roma recupera la data annullata alle Terme di Caracalla per maltempo. Just Music Festival e Teatro dell’Opera di Roma annunciano la nuova di Bjork a Roma attesa in estate, per recuperare l'evento della scorsa settimana. La nuova data del concerto di Björk a Roma è quella di lunedì 30 luglio a Roma. La location resta la stessa: le Terme di Caracalla. I biglietti per la data del 13 giugno, già acquistati e inutilizzati sono validi ...

Messina : carabinieri recuperano ancora di epoca Romana : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Un ceppo di ancora in piombo, presumibilmente di epoca romana, è stato recuperato dal nucleo carabinieri subacquei di Messina dai fondali di Giardini Naxos. Il reperto, largo circa un metro, si trovava ad una profondità di otto metri, incastrato sotto una roccia. Adesso

Roma - Internazionali di tennis : 4 denunce e 139 biglietti recuperati - Romait - : Nelle tasche di uno dei fermati, i Carabinieri hanno anche trovato un 'biglietto da visita' riportante nome, recapito telefonico e l'elenco delle manifestazioni sportive e spettacoli in programma in ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Le somme le tireremo a Roma. 2’36” sono tanti - ma comunque recuperabili” : Non è stato l’inizio di Giro d’Italia che Fabio Aru si aspettava. Il sardo ha mostrato una condizione non all’altezza dei suoi avversari ed è arrivato al secondo giorno di riposo con 2’36” di ritardo dalla Maglia Rosa. Proprio sulla salita più dura di questo avvio di corsa, il Gran Sasso, Aru è apparso particolarmente in difficoltà. “Non avevo le gambe“, ha commentato sul sito dell’Ansa. “Le ...

Roma - beni archeologici : recuperati reperti rubati per 900 mila euro. Erano in vendita sul web : Il risultato portato atermine dai carabinieri è il frutto di due distinte attività investigative dalla Sezione Archeologia del Reparto Operativo Tutela Patrimonio Culturale. La prima trae origine dal ...

Roma-LIVERPOOL - DI FRANCESCO/ "Strootman non recupera. Andremo a caccia di un altro miracolo" : ROMA-LIVERPOOL, Di FRANCESCO: "Non sarà facile ripetere l'impresa con il Barcellona ma ci proveremo, i 70 mila dell'Olimpico ci daranno una mano". Le parole del mister.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:34:00 GMT)

Roma : recuperato cadavere in decomposizione nel fiume Aniene : Roma: a dare l’allarme alcune persone lì di passaggio Roma – Alcuni passanti, attorno alle ore 11.30, hanno notato qualcosa galleggiare a pelo d’acqua nel fiume Aniene. Quello che è emerso è stato un cadavere in evidente stato di decomposizione avanzata. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco che hanno recuperato la salma, anche la Squadra mobile e gli agenti del commissariato Fidene. L'articolo Roma: recuperato cadavere in ...

Roma : cade in un dirupo - recuperata dal Soccorso alpino : Intervento nel pomeriggio di ieri da parte del Corpo Nazionale Soccorso alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio a Santa Maria Galeria, a nord-ovest di Roma, per soccorrere una ragazza: la 28enne era con un gruppo di amici quando, sporgendosi da un sentiero, è scivolata nel fosso dove scorre il fiume Arrone riportando diversi traumi e perdendo i sensi. Gli amici hanno lanciato l’allarme e sul posto è giunta un’eliambulanza della ...