Longevità | lo studio che ribalta tutte le convinzioni | “dopo i 105 anni la vita umana non

Longevità : la dieta sarda materia di studio : Una Summer School a Minsk e un ciclo di conferenze medico scientifiche per diffondere in Bielorussia la cultura dell’invecchiamento attivo made in Sardinia. Si rafforza il rapporto tra i due paesi sul fronte della Longevità. “Stili di vita salubri, alimentazione corretta, fanno della Sardegna il paradiso della Longevità, da far conoscere e prendere a modello”, ha detto Roberto Pili, presidente della Comunità Mondiale della ...