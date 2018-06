Lo stop di Di Maio sugli sponsor delle scommesse può danneggiare il calcio

Di Maio pronto a portare il decreto dignità in Cdm. Multe salate per chi delocalizza - stop a pubblicità giochi : Luigi Di Maio è pronto a giocare la sua prima carta pesante sul tavolo del Consiglio dei ministri e provare, così, a controbilanciare l'attivismo di Matteo Salvini sull'immigrazione e non solo. Il giorno del decreto dignità potrebbe essere già domani: nel pomeriggio, infatti, è attesa la convocazione di un Cdm a palazzo Chigi. Al più tardi il provvedimento sarà esaminato comunque entro la ...

Di Maio : da domani stop a vitalizi agli ex parlamentari : Roma – Di seguito il tweet di Luigi Di Maio. “domani finalmente iniziamo a togliere un privilegio insopportabile: il vitalizio degli ex parlamentari. Lo abbiamo detto e lo stiamo facendo. I prossimi saranno i pensionati d’oro. L’era dei privilegi è finita. #togliamoiprivilegi”. L'articolo Di Maio: da domani stop a vitalizi agli ex parlamentari proviene da RomaDailyNews.

Pensioni : Di Maio - da stop vitalizi e quelle d’oro segnale per cittadini : Roma, 26 giu, (AdnKronos) – “Dare un buon esempio delle Istituzioni passa anche per una serie di atti che sono di giustizia sociale. Siamo impegnati in questi giorni. La Camera è pronta ad abolire i vitalizi ad ex parlamentari e io farò una legge sulle Pensioni d’oro. Ovviamente su questo ci sarà chi dirà che stiamo tagliando pochi soldi. Io non credo che saranno pochi soldi ma finalmente stiamo dicendo che in uno Stato che in ...

SCIOPERO BENZINAI - RINVIATO stop 24 ORE/ Ultime notizie : fatturazione elettronica slittata col decreto Di Maio : SCIOPERO BENZINAI di 24 ore scongiurato dall'ultimo intervento di Di Maio? fatturazione elettronica rinviata al prossimo gennaio 2019 dopo le proteste dei sindacati.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 11:55:00 GMT)

Sciopero benzinai : stop di 24 ore?/ Ultime notizie : Di Maio frena - rinviata fatturazione elettronica : Sciopero benzinai di 24 ore scongiurato dall'ultimo intervento di Di Maio? fatturazione elettronica rinviata al prossimo gennaio 2019 dopo le proteste dei sindacati.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:28:00 GMT)

Di Maio stoppa lo sciopero dei benzinai : "Studiamo rinvio fatturazione elettronica" : MILANO - 'Stiamo predisponendo il rinvio al primo gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti ai soggetti con partita Iva. Questa categoria si è trovata ad ...

Di Maio - stop pubblicità gioco d'azzardo : ANSA, - AVELLINO, 22 GIU - "Più si è disperati più si cade nel vortice del gioco d'azzardo. Questo è un sistema che va cambiato, nel primo decreto di questo governo aboliamo la pubblicità sul gioco d'...

Di Maio - in settimana stop vitalizi : ANSA, - ROMA, 22 GIU - La prossima settimana "credo sia buona per abolire i vitalizi agli ex parlamentari. E' una questione di giustizia sociale, dobbiamo ricominciare a mettere al centro alcuni ...

Negozi - «stop aperture nei giorni festivi» Di Maio apre nuovo fronte sul lavoro : Il vice premier: rivedere la liberalizzazione voluta da Monti? «Certo». L’ipotesi di tornare alla chiusura di domenica con deroghe decise a livello locale. Il sostegno di sindacati e piccoli commercianti. No da consumatori e grande distribuzione

Censimento rom - Salvini : non mollo. stop da Di Maio e Conte | : Bruxelles ribadisce: illegale espellere cittadini comunitari in base all'etnia. Il ministro: "Prima gli italiani e la loro sicurezza. Ho parlato con Conte, mi basta sapere chi c'è in quei campi". Su ...

Censimento rom - Di Maio stoppa Salvini che rilancia : 'Non mollo e vado dritto' : Il ministro dell'Interno insiste e agita sempre più la maggioranza, con il premier Conte e il suo vice dell'M5s che prendono le distanze. Il Commissario europeo Moscovici ricorda: 'Rispettare regole ...

RIDER - DI MAIO INCONTRA FOODORA E GLOVO/ Ministro alle aziende : “no ricatti - stop alla precarietà” : FOODORA contro Di MAIO e il decreto dignità RIDER: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". La replica del Ministro: "no ricatti sui RIDER, assumiamoli"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:15:00 GMT)