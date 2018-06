Lo stalker di Lara Comi al processo | “Non ho mai voluto minacciarla | sposarla era il mio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 giugno 2018) Dice di non sentirsi unoe di provare un sentimento d’amore ispirato da un pellegrinaggio a Medjugorje che l’aveva portato perfino a sognare il matrimonio e una famiglia con l’europarlamentare. In realtà quella di Giovanni Bernardini, imprenditore di Jesolo, era diventata un’ossessione, tanto che nel tempo furono presentate 27 denunce per atti persecutori e un arresto, che ha dato vita alal tribunale di Busto Arsizio, dove vengono esaminati i fatti e le pressioni recenti. Perché per le avances moleste più datate Bernardini ha patteggiato una pena di 18 mesi a dicembre 2017. Oggi Bernardini ha parlato per la prima volta, confermando la sua verità: “era il mio sogno – ha sottolineato Bernardini, che in passato è stato anche candidato-sindaco a Jesolo – ho espresso forse in maniera eccessiva e cialtronesca i miei ...