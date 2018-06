Lo sciopero della fame dell' ex partita Iva | ' Io | l' invisibile di Napoli'

sciopero benzinai revocato dopo l’incontro con Di Maio : “Rinvio della fatturazione elettronica al 2019” : È stato revocato lo Sciopero di 24 ore dei benzinai che sarebbe dovuto scattare questa sera. La decisione è stata presa dopo le rassicurazioni del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sul rinvio della fatturazione elettronica che sarebbe dovuta scattare dal prossimo primo luglio. “Per noi una data ragionevole è il 1 gennaio 2019. In queste ore al ministero dell’Economia stanno scrivendo la norma che entrerà nel decreto ...

sciopero benzinai domani : 'colpa' della fatturazione elettronica prevista dal 1° luglio : Lo Sciopero dei benzinai in Italia è ormai alle porte. Nel nostro Paese, dalle ore 22:00 di questo lunedì alle 22:00 di domani, 26 giugno, non sara' possibile rifornirsi presso i distributori autorizzati su strade e autostrade. Lo Sciopero è dovuto ad una scelta dei sindacati in accordo con i loro assistiti in to alla decisione dello Stato di applicare la fatturazione elettronica programmata per il prossimo primo luglio. --Ciò che si chiede è di ...

Benzina - Di Maio scongiura lo sciopero : «Prepariamo il rinvio della fatturazione elettronica» : «Stiamo predisponendo il rinvio al primo gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti ai soggetti con partita Iva. Questa categoria si è trovata ad essere ...

Russia : Sentsov non intende interrompere sciopero della fame : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Roma - stop sciopero Ama 2 luglio/ I motivi della Commissione di garanzia - Raggi contro "scrocconi" dei rifiuti : Roma, stop sciopero Ama 2 luglio: la decisione della Commissione di garanzia in una lettera ai sindacati. La Raggi intanto contro gli "scocconi" dei rifiuti.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Scuola : maestre in sciopero della fame davanti a Ministero : Una sentenza del Consiglio di Stato le ha fatte uscire dalle graduatorie e rischiano così di non avere più un incarico fisso. Il diploma magistrale non basta più, c'è anche il rischio licenziamento -

Cile - atenei in rivolta contro le molestie Santiago - accuse a ex n.1 della Consulta 18 università occupate - altre in sciopero : L’onda del movimento #Metoo e dell’indignazione contro le molestie e gli abusi sessuali alle donne è arrivata anche in Cile, dove da quasi un mese le studentesse hanno iniziato a protestare, prima con una una marcia con 150.000 ragazze, alcune vestite da suore, altre a seno nudo, per le strade della capitale Santiago, e poi con lo sciopero delle lezioni e l’occupazione delle università. Attualmente sono 18 gli atenei di sette ...

sciopero scuola 29 maggio 2018 : i motivi della protesta : Martedì 29 maggio si terrà un nuovo Sciopero della scuola, l'ennesimo di questo tribolato anno scolastico. A seguire i motivi che hanno spinto la sigla sindacale CUB SUR a indire la protesta a cui aderiranno i docenti e il personale Ata. Se, da una parte, la maggior parte degli studenti si rallegra per la possibilità di saltare un intero giorno di lezioni, dall'altra parte è in corso una battaglia estenuante. Il riferimento è ai 50 mila maestri ...

Corriere della Sera - sciopero dei dorsi locali contro i tagli. Ipotesi della maxi aggregazione sul polo di Padova - : Desta infine forti perplessità che il desk centralizzato di Padova possa sostituire al meglio i colleghi sul territorio per speciali, sport, cultura e spettacoli». Il sindacato giornalisti del ...

Omicidio Regeni - i genitori lanciano lo sciopero della fame : "In Egitto chi cerca la verità paga un prezzo altissimo" : Al via l'astensione dal cibo a staffetta dopo gli arresti al Cairo dei consulenti che cercano di fare luce sulla morte del ricercatore. Paola e Claudio:...

Corriere della Sera riorganizza Dorso trentino in sciopero Enrico Franco si dimette : Desta infine forti perplessità che il desk centralizzato di Padova possa sostituire al meglio i colleghi sul territorio per speciali, sport, cultura e spettacoli». Il sindacato giornalisti del ...

